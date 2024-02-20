В Екатеринбурге БДСМ-вечеринку провели в Окружном доме офицеров

Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

По сведениям издания, проведение закрытого мероприятия раскрылось после того, как на организатора пожаловались в Генпрокуратуру.

Общественница в своем обращении указала, что эротическая тусовка была в стенах библиотеки. Пришедшие на мероприятие якобы были одеты в прозрачное белье, выпивали и употребляли наркотики.

А если б белье было непрозрачным? Или, наоборот, если б не выпивали и не употребляли?

В чем, собственно, претензии со стороны закона? Выпивать вроде пока не запрещено, да и прозрачное белье продается в магазинах свободно. А под бельем мы вообще все голые, поголовно!

В том же Екатеринбурге декана факультета журналистики Уральского университета Ивана Некрасова задержали на кинки-пати, сотрудники полиции провели рейд на территории российского ночного клуба «Фабрика».

Сотрудники правоохранительных органов проверили у остальных участников документы и арестовали на пару суток организаторов.

А в чем нарушение? Что у нас теперь нельзя?

А.Б.