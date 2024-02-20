Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Екатеринбурге БДСМ-вечеринку провели в Окружном доме офицеров

Опубликовано 20.02.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
В Екатеринбурге БДСМ-вечеринку провели в Окружном доме офицеров

Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

По сведениям издания, проведение закрытого мероприятия раскрылось после того, как на организатора пожаловались в Генпрокуратуру.

Общественница в своем обращении указала, что эротическая тусовка была в стенах библиотеки. Пришедшие на мероприятие якобы были одеты в прозрачное белье, выпивали и употребляли наркотики.

А если б белье было непрозрачным? Или, наоборот, если б не выпивали и не употребляли?

В чем, собственно, претензии со стороны закона? Выпивать вроде пока не запрещено, да и прозрачное белье продается в магазинах свободно. А под бельем мы вообще все голые, поголовно!

В том же Екатеринбурге декана факультета журналистики Уральского университета Ивана Некрасова задержали на кинки-пати, сотрудники полиции провели рейд на территории российского ночного клуба «Фабрика».

Сотрудники правоохранительных органов проверили у остальных участников документы и арестовали на пару суток организаторов.

А в чем нарушение? Что у нас теперь нельзя?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсет...
11.02.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Продолжим ли мы поставлять деньги Украине на закупки оружия? (0)
В Екатеринбурге БДСМ-вечеринку провели в Окружном доме офицеров (0)
А не выпустить ли Путину самому всех политзаключенных? (0)
Может ли Дума приказать ценам не расти? (5)
Украина шантажирует НАТО собственным ядерным оружием (11)
Россиян на Украине не только убивают, но и грабят (9)
Ереван не является союзником Москвы (4)
Вчера закончил свою работу 5-й Российский социальный форум (0)
Как Лжекомиссия борется с наукой (54)
Трампа признали мошенником (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафуров: Контрабанда важнее - у Египта и Израиля совместный бизнес
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О реальных проблемах человечества и недоразумениях
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет Дмитрий Бахур:
Михаил Делягин Михаил Делягин: Правительство Мишустина обеспечивает модернизацию армии
Дарья Митина Дарья Митина: Всё по шаблону
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss