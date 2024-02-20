Продолжим ли мы поставлять деньги Украине на закупки оружия?

Договор между Москвой и Киевом на транзит российского газа в Европу через территорию Украины завершается в конце 2024 года.

Путин уже заявил, что Украина называет Россию агрессором, но продолжает получать деньги от «Газпрома» за транзит российского газа.

«Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут», — отметил он.

А меня уже много лет волнует вопрос, зачем мы вообще поставляем газ в Европу, и почему именно через Украину?

Против нас же санкции за санкциями, а мы обогреваем и освещаем Европу, да еще и Украине платим деньги за это!

Тетя Дуся с пенсии перечисляет тысячу рублей в помощь Украине - и ее сажают за государственную измену. А РАО "Газпром" перечисляет туда сотни миллионов, на эти деньги ВСУ вооружается, и все нормально, никакой измены! Президенту об этом известно, но он только посмеивается...

Больше того, только что на Украине украли почти 700 объектов российской собственности. А мы им платим...

Я чего-то не понимаю просто. И никто мне не объясняет ничего.

А.Б.