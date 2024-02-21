Примечательные факты из "Телеграм"

С начала года собирал на мой взгляд интересные факты из «Телеграмм», но всё не мог их дать – были другие более насущные события. А теперь вот решил дать их хоть на один день, так что извините если они вам покажутся уж очень старыми. Итак.

«Сегодня только за 1 день 20 января на Украине опубликовали 317 военных некрологов…».

«Каждую неделю на войне погибает не меньше 600 российских солдат. По крайней мере столько имен погибших удается найти журналистам. Всего известно о более чем 42 тысячах погибших. Несмотря на затишье на фронте, количество погибших не уменьшается…».

***

«Кстати, когда Гурулев с пафосом произносит слова про предателей родины, ему стоит обратиться и к своей биографии. Член КПСС с 1988 года предал родную партию, как только она перестала быть источником карьерного роста. Присягу он, как можно понять, тоже давал и партии, и советскому народу. И предал их, как только это стало выгодным.

И вот такой человек сегодня рассказывает, что нужно делать с предателями…».

***

«Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил захоронить тело Владимира Ленина рядом с матерью революционера…».

«Дался им Ленин! Пусть Жириновского таскают туда-сюда…».

«Каждый раз, когда дела у режима идут не очень, достается тема Ленина. В этот раз еще и дата подходящая - 100 лет со дня смерти. ВЦИОМ тут же подсуетился и доложил (https://t.me/brieflite/5535), что народ за похороны…».

«Ленин похоронен по христианским канонам, поскольку его тело находится ниже уровня земли…».

«На вопрос, в чьих интересах действовал Ленин, 65% россиян ответили, что в интересах большинства или всего общества. А вот что касается властей РФ, россияне в 2021 г. сочли, что она обслуживает в большей степени интересы олигархии, силовиков и чиновников.

Главным же борцом за вынос тела Ленина был Адольф Гитлер. Хотя и он поначалу не планировал «перезахоронение». После победного выступления на Мавзолее в сентябре 1941 г. Гитлер собирался отправить саркофаг в Берлинский музей в качестве трофея. Когда все пошло не по плану, решено было его уничтожить вместе со всей Москвой. Но в итоге гитлеровские стяги летели к подножью Мавзолея, ставшему одним из главных символов Победы.

Мавзолей Ленина посещают 450 000 человек в год. Траты – 13-17 млн руб., или 38 руб. на 1 посетителя. Немало посещают и музей «Родина Ленина» в Ульяновске – 227 400 человек в 2022 г. При этом в Москве музея Ленина нет, хотя он вызвал бы живой интерес у туристов.

А вот на содержание Ельцин-Центра с 2010 г. по 2022 г. ушло 20 млрд руб., подсчитало «Равенство». В 2022 г. потратили 708 млн руб., в т.ч. из бюджета – 368 млн руб. Центр якобы посещают до 250 000 чел. в год. То есть содержание на 1 посетителя – 2832 руб., в 75 раз больше, чем у Мавзолея…».

***

«Кого больше среди студентов вузов — гуманитариев или технарей?.. К условным «гуманитариям» авторы отнесли также и тех, кто изучает науки об обществе, искусство и культуру, образование и педагогические науки, а в группу условных «технарей» включены дополнительно изучающие математические и естественные науки. В результате получилось, что условных гуманитариев чуть больше, чем условных технарей: 45,95 против 38,17%...».

***

«Какое-то странное глобальное потепление: в результате аномального холода, снегопадов и сильного ветра в США погибли по меньшей мере 89 человек, сообщает телеканал CBS News.

Из-за пришедшего из Канады холодного арктического воздуха 13–14 января в США резко упала температура до рекордно низкого уровня — на 11–16 градусов ниже нормы. В Чикаго температура упала до минус 34 градусов, из-за чего школы в штате приостановили работу. В Монтане столбик термометра опускался до минус 40 градусов, Национальная метеорологическая служба предупреждала о возможных холодах в регионе до минус 56 градусов…».

«Глобальное потепление добралось и до Норвегии: в столичном Осло установлен новый температурный рекорд -31,1°C, это самая низкая температура, зарегистрированная в стране за более чем 150 лет…».

«Малайзийский астрофизик, профессор Уилли Сун: Я работаю над вопросом «вызывает ли CO2 изменение климата или какие другие факты, которые вызывают изменение климата» уже почти столько же, сколько работаю с 1991 года, когда я защитил докторскую диссертацию. Я думаю, что у нас есть вполне определенный ответ. Что мы знаем, это то, что CO2 не на что не влияет. Он не изменит многое в климатической системе.

Это значит, что он не изменит скорость урагана, не изменит скорость и частоту образования торнадо, даже не повлияет на популяцию белых медведей. Это даже не влияет на то, сколько рыбы вы поймаете или не поймаете. Это даже не вызовет того, что они называют проблемой океана.

Все, что они делают, – искусственно. Это все их мечты тирании. Эта небольшая группа людей специально рассказывает эти страшные истории, которые являются просто неправдой.

Я считаю, что Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата – одна из главных проблем. Они вводят людей в заблуждение. Они используют авторитет науки, что не соответствует действительности. Это все правительственные хакеры…».

***

«Глава ГУР Украины Кирилл Буданов призвал «не спешить с выводами», говоря о смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Я не говорю, что он не умер или что он мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства, что он мертв», – сказал он в интервью The Financial Times…».

***

Бандеровца, возглавившего всю украинскую повстанческую армию (УПА) после смерти Шухевича, Василия Кука, в интервью спросили: «Скажите, а кем считали себя ваши родители при австрийцах, украинцами?»

Кук ответил: «В те времена никаких украинцев не было, немцы и австрийцы назвали всех «рутены», а вообще сами себя тогда все называли «русины». И только после 1918 года, когда развалилась Австро-венгерская империя, появилось название «украинцы». А до этого мы все были русины».

***

«03 февраля Le Figaro пишет: Украина трещит по всем фронтам. Всё больше украинцев отказываются воевать. «Вся страна превращается в кладбище», — рассказывает украинский телеведущий Андрей Онистрат, участвовавший в контрнаступлении. По его словам, в каждый из прифронтовых моргов в день привозят по 20-30 трупов. У военных большие проблемы: «Техника ненадёжная, опасная, запчастей больше нет. Мы вынуждены приближаться к русским, чтобы нанести удар, а они выпускают дроны-камикадзе ещё до того, как мы запустим первый снаряд».

***

«Из менее чем 100 Leopard 2, которые есть у ВСУ, подбито по меньшей мере 26. Остальные машины не могут использоваться из-за проблем с ремонтом и обслуживанием, — сообщает Британское министерство иностранных дел Foreign Affairs»

***

«Только за 2022 год численность медперсонала государственных поликлиник в стране сократилась на 50 тысяч человек. Во многом это произошло из-за отмены надбавок за работу с ковидными больными. Терапевтов и педиатров не хватает не только в отдалённых районах, но и в крупных городах…».

***

«В России нет денег на замену 45 тысяч лифтов в следующем году.

В 2025 году в России замена потребуется более 100 тысячам лифтов. 81,5 тысяча из них находится в жилых многоквартирных домах. Денег на замену более половины из них — 45 тысяч — нет. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Российское лифтовое объединение (РЛО)…».

***

«В долларовом выражении наши доходы, по-видимому, уже никогда не вернутся на уровень 2013г. В том году доходы среднего россиянина составляли $806 в месяц и примерно $715 в 2014г. В завершившемся году этот показатель составлял $586 в месяц. Для справки, покупательная способность доллара в США за 10 лет снизилась примерно на треть (из-за инфляции). Грубо, доступность американских благ для нас снизилась более чем вдвое по сравнению с 2013г».

***

«В день рождения первого президента России Б. Ельцина (1 февраля) на его могиле были венки только от Путина, Медведев и Чубайса».

Простите за опоздание с этими сообщениями.