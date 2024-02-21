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Московский листок

Карлсон сказал, что убил Навального

Опубликовано 21.02.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Карлсон сказал, что убил Навального

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Алексея Навального.

"Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у нее гораздо более сильный промышленный потенциал. Это просто безумие", - сказал Карлсон.

Карлсон также пошутил, что это он убил Навального, но потом сказал, что понятия не имеет, был ли тот убит или нет. Журналист отметил, что его Навальный не очень интересовал.

А мог просто сказать, что когда он беседовал с Путиным, Навальный был жив, относительно здоров и вообще "ничто не предвещало". Но зачем-то начал эпатировать публику не очень уместными шутками. Я бы сказал, что Такер Карлсон просто дурак, но человек с состоянием в 400 миллионов долларов просто не имеет права быть глупым. К тому же иногда выглядеть дураком - это очень умно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не отгниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 21.02.2024 09:54
У Карлсона тоже как и у Трампожирика состояние началось с капитала выдернутого из российского пенсионного фонда.
Заплеванный гэбэвский Окурок на наши деньги всех своих корешей сделал долларовыми миллиардерами и мультимиллионерами.
Конечно шлюшка-Карлсон будет мандеть в пользу Ботоксной Крысы.
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