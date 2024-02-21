А велосипед будет ли относиться к общему семейному имуществу?

Партия «Новые люди» хочет ввести новое правило в отношении сделок с авто. Документ появился в думской базе данных. В представленном ими законопроекте предлагается требовать письменное согласие от обоих супругов на проведение операций, связанных с личными автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами и снегоходами.

Интересно, а велосипед без согласия супруга можно будет продать? А из нижнего белья что-нибудь?

С какой стати автомобиль или мотоцикл относится к общему семейному имуществу?

В техпаспорте указана фамилия владельца, в договоре о покупке тоже - где там супруг или супруга?

А если человек зарабатывает продажей автомобилей и прочей техники, и в один непрекрасный момент обиженный за что-то супруг - раз! и опротестовывает все сделки...

А.Б.