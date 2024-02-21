Немцы Крыма стали задавать вопросы по ГДР

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году.

Договор фактически не реализуется и подлежит денонсации, заявил Гемпель.

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года.

То есть по смыслу, если и может быть денонсирован, то разве что Верховным советом СССР, который ныне не существует, как и весь СССР. Да и ГДР тоже исчезла без следа, не оставив правопреемников.

Это, кстати, действительно спорный вопрос - почему при объединении двух Германий образовалось не федерация или конфедерация, а по сути произошло полное поглощение ГДР - не осталось ни структуры власти, ни даже административного деления, население ГДР не участвовало в разделе собственности их бывшего государства, а бывшие работники органов власти и управления подверглись негласной люстрации, хотя никаких преступлений не совершали. А делить было что - 20-миллионная ГДР занимала пятое место в Европе по промышленному производству...

А.Б.