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Московский листок

Немцы Крыма стали задавать вопросы по ГДР

Опубликовано 21.02.2024 в разделе комментариев 2

германия война мид
Немцы Крыма стали задавать вопросы по ГДР

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году.

Договор фактически не реализуется и подлежит денонсации, заявил Гемпель.

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года.

То есть по смыслу, если и может быть денонсирован, то разве что Верховным советом СССР, который ныне не существует, как и весь СССР. Да и ГДР тоже исчезла без следа, не оставив правопреемников.

Это, кстати, действительно спорный вопрос - почему при объединении двух Германий образовалось не федерация или конфедерация, а по сути произошло полное поглощение ГДР - не осталось ни структуры власти, ни даже административного деления, население ГДР не участвовало в разделе собственности их бывшего государства, а бывшие работники органов власти и управления подверглись негласной люстрации, хотя никаких преступлений не совершали. А делить было что - 20-миллионная ГДР занимала пятое место в Европе по промышленному производству...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Шо, опять? написал 21.02.2024 12:12
Экс-президент Монголии недавно заявил, что не настаивает на выплате дани за 500 лет. Так это он российской прессы не читал.
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Плакал как ельциниклнда из КПСС его выгоняли каялся больше никогда я свой я коммунист
Авав написал 21.02.2024 12:10
Интересно чтот граждане ГДР рвались в ФРГ за красивой рекламной жизнью. А попав в лапы капитализма сразу же захотели опять в ГДР. Но тут вышел огромный ххуй. Теперь жрите как советские граждане поддавшись на посулы Ельцина каждому квартиры и по две автомашины Волга. На рельсы обещал лечь. Но построенный ему никчемный музецчик как символ воровства всей страны социализма жрет сотни миллионов на его содержание. Но этот сдохший чижик перевертыш КПСС не великий гений человесктства Ленин. И до сих пор идут толпами люди к Ленину. А ки этому хорьку только по разнарядке вертикали воров . После выборов этот символ воровства будет снесен и и пепел равеян. Чтоб прошли будущие пионеры и чтоб каждый плюнул на бывшее место вурдалака. Хххтььфуу.
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