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Московский листок

Лучше поездка в Азию, чем на Долгопрудненское кладбище

Опубликовано 22.02.2024 в разделе комментариев 1

суд закон
Лучше поездка в Азию, чем на Долгопрудненское кладбище

Верховный суд РФ подтвердил решение Центризбиркома об отказе в регистрации Бориса Надеждина кандидатом в президенты России, кто б сомневался.

Заседание продолжалось около девяти часов, суд допросил в качестве свидетелей экспертов, браковавших подписи в поддержку политика, и самих избирателей, которые лично пришли, чтобы подтвердить свои автографы (таких оказалось 13 человек).

Иск Бориса Надеждина к ЦИКу Верховный суд рассмотрел в отсутствие заявителя: накануне тот сообщил, что вместе с семьей отправляется «в небольшое путешествие в одну из стран Азии».

В общем, практика известная - еще покойный Навальный в разгар протестов 2011-12 годов взял, да и уехал отдыхать в Мексику. Протестующая общественность, конечно, удивилась... И протесты постепенно закончились. А потом уж было поздно.

Так сейчас ведь думаю: не съездил бы тогда, так другого случая бы и не представилось...

Сейчас отъезд Надеждина на отдых, конечно, тоже своего рода мессидж: отказали и отказали, бунтовать народ не буду. Тем более, что и шконка вот освободилась...

К тому же Надеждин физически не очень здоровый человек, и столько, сколько Навальному, ему не выдержать. И лучше дальняя поездка в Азию, чем ближняя на Долгопрудненское кладбище.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не отгниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 22.02.2024 10:32
Гутарят, що Надеждина втихаря сблатовал и выдвинул на выборы Киндерсюрприз Кириешкович Израитель - личный друг Бориса Немцова убиенного нынешним хозяином Киндерсюрприза.
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