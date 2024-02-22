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Московский листок

Анонимные эксперты разрешили грабить Россию

Опубликовано 22.02.2024 в разделе комментариев 2

доллар валюта резервы
Анонимные эксперты разрешили грабить Россию

Группа экспертов по правовым вопросам считает законным арест замороженных активов российского Центробанка ввиду действий России на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

Письмо экспертов было разослано в столицы стран «Большой семерки» и получено агентством. Его подписали десять экспертов и практиков международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

«Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — заявили эксперты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности говорила, что руководство ЕС планирует использовать доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

В общем, группа авторитетных экспертов разрешила посадить вас на кол с условием, что кол и посадку на него вы оплатите из своих средств.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Грабь награбленное!
Кущ тоже разрешает написал 22.02.2024 11:10
Почему эта тема должна волновать простого работягу? Какой профит дяде Васе слесарю от хулиардов денег на зарубежных счетах? Но нет. Баранов переживает не за свою пенсионную семнашку, аа горделиво топает ножкой и называет эти деньги 'российскими'. Схуяле? Чтоб посмешить истинных владельцев?
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пледик ФСО на параде 9 мая не поможет, идет волна народного гнева...
Екатерина Х У Й Л О Тихомирова написал 22.02.2024 10:52
Мой папаня приказал убить Навального точно так же второй раз, аналогично, чтоб умирал одинаково,чтоб ужас от происходящего застыл в глазах Навального. Если первый раз симптомы смерти были внове, то в тюряге он точно понимал что происходит и как будет умирать.
Мой папка конченый социопат и очень любит на публике говорить со всеми на вы, а дома в семье или с собутыльниками честно и открыто обзывает всех уродами, г овном, мр азью.
Социопат имитирует поведение хорошего человека на публике и конечно Алексей Навальный вывел его из себя своими разоблачениями, на всю страну показал ворюгу, материщиника, развратника и подонка в чистом и кристальном виде.
Многие россияне узнали это , осознали очевидность, но за деньги предпочитали промолчать, сечас же день 23 февраля это день г овна в сознании всего населения России, президент России выродок рода людей. Война надоела. Смысла нет. Побед больше не будет.
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