Анонимные эксперты разрешили грабить Россию

Группа экспертов по правовым вопросам считает законным арест замороженных активов российского Центробанка ввиду действий России на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

Письмо экспертов было разослано в столицы стран «Большой семерки» и получено агентством. Его подписали десять экспертов и практиков международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

«Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — заявили эксперты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности говорила, что руководство ЕС планирует использовать доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.

В общем, группа авторитетных экспертов разрешила посадить вас на кол с условием, что кол и посадку на него вы оплатите из своих средств.

А.Б.