Анонимные эксперты разрешили грабить Россию

Группа экспертов по правовым вопросам считает законным арест замороженных активов российского Центробанка ввиду действий России на Украине, сообщает агентство Bloomberg.
Письмо экспертов было разослано в столицы стран «Большой семерки» и получено агентством. Его подписали десять экспертов и практиков международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.
«Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — заявили эксперты.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности говорила, что руководство ЕС планирует использовать доходы от замороженных активов России для производства оружия для Украины.
В общем, группа авторитетных экспертов разрешила посадить вас на кол с условием, что кол и посадку на него вы оплатите из своих средств.
А.Б.
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Кущ тоже разрешает написал 22.02.2024 11:10
Екатерина Х У Й Л О Тихомирова написал 22.02.2024 10:52
Мой папка конченый социопат и очень любит на публике говорить со всеми на вы, а дома в семье или с собутыльниками честно и открыто обзывает всех уродами, г овном, мр азью.
Социопат имитирует поведение хорошего человека на публике и конечно Алексей Навальный вывел его из себя своими разоблачениями, на всю страну показал ворюгу, материщиника, развратника и подонка в чистом и кристальном виде.
Многие россияне узнали это , осознали очевидность, но за деньги предпочитали промолчать, сечас же день 23 февраля это день г овна в сознании всего населения России, президент России выродок рода людей. Война надоела. Смысла нет. Побед больше не будет.