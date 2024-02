Сомневаемся, на на васякий случай меры примем космос человек США сомневаются, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для ударов по спутникам, сообщает The New York Times. В феврале сразу несколько изданий — The Washington Post, ABC и CNN — со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе для его использования против спутников. 15 февраля в ходе брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Россия работает над созданием противоспутникового оружия. Он отметил, что данное оружие пока не развернуто и поэтому «непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет». Вообще история с противоспутниковым оружием - давняя. В СССР начали разрабатывать такое оружие в ответ на угрозу СОИ еще при Рейгане. В Москве же не знали, что СОИ - это блеф американцев, и подошли всерьез. К примеру, всем известный МиГ-31 - это глубокая модернизация высотного перехватчика МиГ-25 именно для ударов по низколетящим орбитальным целям. Были и другие разработки - те же "спейсшаттлы" и "Бураны" тоже из этой серии, а вовсе не чтобы запускать в космос учительниц. И сворачивание этих программ связано именно с тем, что подходящих целей не оказалось. А сейчас вот могут появиться. А.Б.



