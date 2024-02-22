Киселев стал террористом и экстремистом

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева, признанного ранее иноагентом. Что понятно: работает на телеканале "Украина-24".

Также он был объявлен в России в розыск по уголовной статье. Это уже малопонятно. Человек никуда не скрывается, более того, ведет публичную деятельность. Просто задержать его в силу ряда причин невозможно, ну так зачем тогда объявлять нелепый "розыск"?

Скажут, что это просто необходимое процессуальное действие... Ну так если необходимое процессуальное действие с точки зрения обыденного сознания выглядит, мягко скажу, нелепо, разве это не повод задуматься?

Ну и такой рафинированный и отсепарированный Киселев - экстремист? Да еще террорист... Я понимаю, человека, который поддерживает ВСУ, можно обвинить и в поддержке экстремизма и терроризма. И ВСУ, а особенно ее ГУР, и правда ведут диверсионно-террористическую деятельность. Так что, каждый из деятков миллионов граждан Украины теперь может быть объявлен пособником террористов? Такая террористическакя нация в центре Европы...

Правовую сторону не берусь комментировать, но с точки зрения политической перспективы позиция, мягко говоря, небезупречная...

Рано или поздно, но придется вести какие-то переговоры, и что делать, если все переговорщики с той стороны по нашим законам окажутся террористами?

А.Б.