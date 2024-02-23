Троянская война за Полярным кругом

У нас на глазах разворачивается сюжет из Троянской войны - сражение за тело Патрокла. Кто такой - рассказывать не буду, поскольку пропаганда ЛГБТ у нас запрещена, а он как раз был активистом этого запрещенного движения.

У нас сражение разворачивается за тело Навального, которое как-то очень не хотят отдавать родственникам. Формально имеют основания, кстати, обстоятельства смерти вызывают вопросы, и судебно-медицинская экспертиза может требовать тело еще весьма длительный период.

С другой стороны, не отдать тело матери тоже как-то некрасиво... Вот и не торопятся.

Получив тело, родственники впролне могут потребовать повторной судмедэкспертизы - это законно. Опять же похороны популярного политика неизбежно выльются в массовую манифестацию протеста.

И если тело, в избежание повторной экспертизы можно потихоньку кремировать и выдать на руки только урну с прахом - это не очень законно, но вернуть обратно уже не получится, то запретить похороны весьма затруднительно.

То есть у нас - можно, у нас все можно.

У нас и Пушкина хоронили тайно, хоть тот и не был в заключении, а, наоборот, был при дворе. Гроб в специальном ящике обернули рогожей, поставили в простую телегу без кузова, и завалили соломой. И увезли в Псковскую губернию.

А Навального и возить-то никуда не надо, увезли уже к самому Полярному кругу.

А.Б.