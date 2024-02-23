Никакого роста, только откат на 10 лет

Академик РАН Сергей Глазьев рассказал, что в 2023 году доходы жителей Российской Федерации оказались ниже, чем десять лет назад, в 2013-м.

«Сейчас мы в реальном выражении имеем только 96% той зарплаты, которая была у нас в 2013-м», – сказал Глазьев, по итогам 2023 года реальные денежные доходы населения России выросли на 5%, а рост цен в розничной торговле произошёл на 6%.

Вот вам и все ответы на все вопросы.

Да и как может расти экономика, да еще ударными темпами, когда половина золотовалютных резервов потеряна? Когда привычные экономические связи оборваны, а зарубежные активы конфискованы? Вот рубль - он вообще чем обеспечен сегодня? Золотовалютными резервами или честным словом главы Центробанка? Или, как в старое доброе время - всем достоянием республики: пенькой, ворванью, лаптями?..

Ну вот Глазьев и не стал наводить тень на плетень - что имеем, то и имеем.

А.Б.