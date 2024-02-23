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Московский листок

Никакого роста, только откат на 10 лет

Опубликовано 23.02.2024 в разделе комментариев 2

кризис экономика
Никакого роста, только откат на 10 лет

Академик РАН Сергей Глазьев рассказал, что в 2023 году доходы жителей Российской Федерации оказались ниже, чем десять лет назад, в 2013-м.

«Сейчас мы в реальном выражении имеем только 96% той зарплаты, которая была у нас в 2013-м», – сказал Глазьев, по итогам 2023 года реальные денежные доходы населения России выросли на 5%, а рост цен в розничной торговле произошёл на 6%.

Вот вам и все ответы на все вопросы.

Да и как может расти экономика, да еще ударными темпами, когда половина золотовалютных резервов потеряна? Когда привычные экономические связи оборваны, а зарубежные активы конфискованы? Вот рубль - он вообще чем обеспечен сегодня? Золотовалютными резервами или честным словом главы Центробанка? Или, как в старое доброе время - всем достоянием республики: пенькой, ворванью, лаптями?..

Ну вот Глазьев и не стал наводить тень на плетень - что имеем, то и имеем.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Aleko 11 написал 23.02.2024 11:36
Не любитель Украины Глазьев говорит то о чем украинские СМИ уже говорят постоянно...
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не отгниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 23.02.2024 11:19
И вот зачем Серега это сказал????
Сейчас его траванут или заставят выйти из окошка.
Заплеванный Гэбэвский Окурок раньше любил своих оппонентов долго мучать (прям как Йоська Сухоручка), а теперя Окурок умертвляет порядочных людей довольно быстро. Торопиться стала Ботоксная Плешивая Крыса, чего-то почувствовала. Крысы обычно первыми чують когда потрепанная обосранная баржа тонет и нада с нее сваливать.
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