Украину готовят к роли стартера мировой войны

ВСУ имеют право наносить удары с F-16 по военным целям за пределами Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит «Российская газета».

«Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», — сказал руководитель Альянса.

Бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине крылатых ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

Taurus является ракетой воздушного базирования и имеет дальность не менее 500 километров, то есть способна поражать объекты на территории РФ до Волги. Ясно, что целями для ВСУ могут стать объекты, связанные со Стратегическими ядерными силами РФ - это, собственно, главное, для чего создавались ракеты Taurus. А для чего еще нужна ракета с проникающей (кумулятивно-фугасной) боевой частью массой около 500 килограммов для поражения высокозащищенных малоразмерных целей?

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А.Б.