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Московский листок

Зеленский повторил, что не хочет мира

Опубликовано 23.02.2024 в разделе комментариев 0

война зеленский
Зеленский повторил, что не хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил телеканалу Fox News, что не хочет заключать новые соглашения, подобные минским.

"Не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории", - заявил он в интервью, добавив, что не верит в замороженные конфликты.

Он признал, что ВСУ не хватает боеприпасов, а у России преимущество в воздухе. Однако при этом Зеленский не считает, что его страна находится в безвыходном положении, настаивая, что это не тупик.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что триггером для начала СВО стал отказ Украины от минских договоренностей, а не угроза нападения НАТО на Россию. Он напомнил, как Киев полностью отказался от выполнения минских соглашений, а западные лидеры признались, что и не собирались их выполнять.

Определенная правота в словах Путина есть, хотя стоит напомнить, что минские соглашения были не началом, а уже следствием начавшегося конфликта.

А началом реального вооруженного конфликта нужно считать указ и.о.президента Украины Турчинова, распорядившегося применять тяжелую военную технику против мирных граждан - заметим, на тот момент граждан Украины.

Причем конституция Украины вообще не предусматривала никакого и.о.президента, по сути, произошел государственный переворот, и войну начал, извините, хрен знает кто - сместили не только законного президента Януковича, но и выгнали из парламента добрую половину депутатов.

Дальнейшее происходило на Украине вообще вне правового поля. Существенная часть населения страны вообще не имела возможности принимать участие в выборных процедурах, по сути, получила поражение в правах. Часть политических сил была объявлена вне закона, в первую очередь КПУ, бывшая как минимум второй политической силой в стране.

А теперь Зеленский не хочет чего-то там заключать... Ему, конечно, нравится ходить в зеленых штанах и называть себя президентом Украины, причем бессрочно. Украины, в которой осталась едва половина населения. И война ему в этом совершенно не мешает...

А.Б.



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