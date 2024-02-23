Сюжет из Троянской войны - сражение за тело Навального

Здравствуйте!

У нас на глазах разворачивается сюжет из Троянской войны - сражение за тело Патрокла. Кто такой - рассказывать не буду, поскольку пропаганда ЛГБТ у нас запрещена, а он как раз был активистом этого запрещенного движения.

У нас сражение разворачивается за тело Навального, которое как-то очень не хотят отдавать родственникам. Формально имеют основания, кстати, обстоятельства смерти вызывают вопросы, и судебно-медицинская экспертиза может требовать тело еще весьма длительный период.

С другой стороны, не отдать тело матери тоже как-то некрасиво... Вот и не торопятся.

Получив тело, родственники впролне могут потребовать повторной судмедэкспертизы - это законно. Опять же похороны популярного политика неизбежно выльются в массовую манифестацию протеста.

И если тело, во избежание повторной экспертизы, можно потихоньку кремировать и выдать на руки только урну с прахом - это не очень законно, но вернуть обратно уже не получится, то запретить похороны весьма затруднительно.

То есть у нас - можно, у нас все можно.

У нас и Пушкина хоронили тайно, хоть тот и не был в заключении, а, наоборот, был при дворе. Гроб в специальном ящике обернули рогожей, поставили в простую телегу без кузова, и завалили соломой. И увезли в Псковскую губернию.

А Навального и возить-то никуда не надо, увезли уже, к самому Полярному кругу.

https://forum-msk.org/material/news/18293142.html

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Сегодня День Советской армии и военно-морского флота, ввиду отсутствия советской - тоже праздник, конечно

- Армения приостановила свое участие в ОДКБ, видимо, тоже к празднику

- Байден встретился с вдовой и дочерью Навального

- Посольство Китая предупредило Лондон об ответных мерах на санкции

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1. Никакого роста, только откат на 10 лет

Академик РАН Сергей Глазьев рассказал, что в 2023 году доходы жителей Российской Федерации оказались ниже, чем десять лет назад, в 2013-м.

«Сейчас мы в реальном выражении имеем только 96% той зарплаты, которая была у нас в 2013-м», – сказал Глазьев, по итогам 2023 года реальные денежные доходы населения России выросли на 5%, а рост цен в розничной торговле произошёл на 6%.

Вот вам и все ответы на все вопросы.

Да и как может расти экономика, да еще ударными темпами, когда половина золотовалютных резервов потеряна? Когда привычные экономические связи оборваны, а зарубежные активы конфискованы? Вот рубль - он вообще чем обеспечен сегодня? Золотовалютными резервами или честным словом главы Центробанка? Или, как в старое доброе время - всем достоянием республики: пенькой, ворванью, лаптями?..

Ну вот Глазьев и не стал наводить тень на плетень - что имеем, то и имеем.

2. Украину готовят к роли стартера мировой войны

ВСУ имеют право наносить удары с F-16 по военным целям за пределами Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит «Российская газета».

«Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», — сказал руководитель Альянса.

Бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине крылатых ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

Taurus является ракетой воздушного базирования и имеет дальность не менее 500 километров, то есть способна поражать объекты на территории РФ до Волги. Ясно, что целями для ВСУ могут стать объекты, связанные со Стратегическими ядерными силами РФ - это, собственно, главное, для чего создавались ракеты Taurus. А для чего еще нужна ракета с проникающей (кумулятивно-фугасной) боевой частью массой около 500 килограммов для поражения высокозащищенных малоразмерных целей?

Выступая на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Последним, кто удоставивался подобного звания из уст президента США, был Саддам Хусейн. Чем все закончилось, все знают. Но Хусейн не летал на стратегическом бомбардировщие с ядерными ракетами под несущими плоскостями...

3. Зеленский повторил, что не хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил телеканалу Fox News, что не хочет заключать новые соглашения, подобные минским.

"Не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории", - заявил он в интервью, добавив, что не верит в замороженные конфликты.

Он признал, что ВСУ не хватает боеприпасов, а у России преимущество в воздухе. Однако при этом Зеленский не считает, что его страна находится в безвыходном положении, настаивая, что это не тупик.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что триггером для начала СВО стал отказ Украины от минских договоренностей, а не угроза нападения НАТО на Россию. Он напомнил, как Киев полностью отказался от выполнения минских соглашений, а западные лидеры признались, что и не собирались их выполнять.

Определенная правота в словах Путина есть, хотя стоит напомнить, что минские соглашения были не началом, а уже следствием начавшегося конфликта.

А началом реального вооруженного конфликта нужно считать указ и.о.президента Украины Турчинова, распорядившегося применять тяжелую военную технику против мирных граждан - заметим, на тот момент граждан Украины.

Причем конституция Украины вообще не предусматривала никакого и.о.президента, по сути, произошел государственный переворот, и войну начал, извините, хрен знает кто - сместили не только законного президента Януковича, но и выгнали из парламента добрую половину депутатов.

Дальнейшее происходило на Украине вообще вне правового поля. Существенная часть населения страны вообще не имела возможности принимать участие в выборных процедурах, по сути, получила поражение в правах. Часть политических сил была объявлена вне закона, в первую очередь КПУ, бывшая как минимум второй политической силой в стране.

А теперь Зеленский не хочет чего-то там заключать... Ему, конечно, нравится ходить в зеленых штанах и называть себя президентом Украины, причем бессрочно. Украины, в которой осталась едва половина населения. И война ему в этом совершенно не мешает...