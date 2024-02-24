Конгрессмен призвал США выти из ООН

Необходимо прекратить финансирование Организации объединенных наций, выйти из нее, а также убрать штаб-квартиру организации с территории США, заявил член Палаты представителей американского Конгресса Мэтт Гаетц.

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН - покинуть США», - заявил законодатель на конференции в штате Флорида.

Он отметил, что Вашингтону следует прекратить финансировать объединение, чьи сотрудники «атаковали и убивали израильтян».

Ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС и решило расторгнуть с ними контракты.

У конгрессмена еврейские корни, и его эмоциональное состояние можно понять. Но в ООН входят не только Израиль и США, но и другие страны, некоторые настолько далекие, что о конфликте в Палестине им мало, что известно...

А США является не только одним из основателей ООН и постоянным членом Совета безопасности, но и действительно в Нью-Йорке находится штаб-квартира ООН, и финансовый вклад США в работу организации самый весомый. Можно смело сказать, что выход США из ООН будет по сути концом всемирной организации.

Но может ли ООН работать под угрозой того, что какой-то эмоциональный конгрессмен решит закрыть контору, а большинство в конгрессе возьмет, да его и поддержит... Там в Совбезе ведь и Россия, и Китай, который в США уже объявили угрозой номер один...

Игнорировать привычные ценности стало уже нормой. На меня, например, огромное впечатление произвел выход Британии из ЕС. Вышли, и всё. Захотелось. Украина вон готова полстраны отдать, чтобы только впустили, Турция уже полвека туда стучится, а Британии не интересно...

А почему Штатам не выйти из ООН точно таким же образом? Я думаю, следом еще многие подтянутся. И всё...

Конец предшественника ООН, Лиги наций был связан с началом мировой войны. Ну и сейчас все похоже.

А.Б.