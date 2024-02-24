Скоро РКН запретит VPN

С марта 2024 года вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов в России. Это еще не полный запрет, но очевидное ограничение.

Роскомнадзор уведомил о запрете на использование средств обхода блокировки доступа к незаконному контенту, что включает VPN-сервисы. Запрет также связан с необходимостью защиты персональных данных пользователей, так как использование VPN может привести к риску утечки личной информации.

Исследования свидетельствуют о росте числа пользователей VPN в России, но также показывают, что значительная часть населения осознает потенциальные угрозы их использования.

Понятно, что число пользователей VPN-сервисов растет пропорционально числу запретов.

Конституция РФ в Статье 29 сообщает, что "каждому гарантируется свобода мысли и слова". В том числе: "Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом".

Вот пользование VPN-сервисами нарушает какой-нибудь закон? Вот когда пресс-секретарь президента Песков публично сообщает, что пользуется VPN, он разве нарушает закон?

А вот блокировка доступа к открытой информации со стороны РКН - это законно?

Или это очень похоже на прямое нарушение той же статьи Конституции РФ, пункта пять: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается."

Может, РКН запретить доступ к Конституции РФ? Так сказать, "во избежание..."

А.Б.