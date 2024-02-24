82% россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивает работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.

Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса.

На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Откуда берется статистическая погрешность в 3,6 процента, если и правда опросчики приходят и спрашивают? Что, кто-то способен перепутать да и нет?

Ну, ладно, мы по избам ходить возможности не имеем, проведем аналогичный опрос среди наших пользователей. Естественно, понятия не имеем, сколько им лет, в городе они или в деревне и в каком субъекте РФ. Да может и вовсе где в Киргизии. Нас же доверие к Путину интересует, а не какого фасона лапти у респондента.

И пока расклад в нашем опросе сильно отличается от ФОМа: 90 процентов оценивает плохо, и только 10 процентов - хорошо.

На момент записи проголосовало 500 человек.

А.Б.