82% россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивает работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса.
На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Откуда берется статистическая погрешность в 3,6 процента, если и правда опросчики приходят и спрашивают? Что, кто-то способен перепутать да и нет?
Ну, ладно, мы по избам ходить возможности не имеем, проведем аналогичный опрос среди наших пользователей. Естественно, понятия не имеем, сколько им лет, в городе они или в деревне и в каком субъекте РФ. Да может и вовсе где в Киргизии. Нас же доверие к Путину интересует, а не какого фасона лапти у респондента.
И пока расклад в нашем опросе сильно отличается от ФОМа: 90 процентов оценивает плохо, и только 10 процентов - хорошо.
На момент записи проголосовало 500 человек.
А.Б.
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Екатерина Х У Й Л О Тихомирова написал 24.02.2024 10:26
Этот му дак настругал детей бл от этой шалавы кабай заде и на меня
Царицу Рашки не хватает денег.
С ука пью Ркацители!
Укропы уничтожайте все к ебеням