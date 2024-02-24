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Московский листок

82% россиян положительно оценивают работу Путина

Опубликовано 24.02.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
82% россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивает работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.

Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса.

На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Откуда берется статистическая погрешность в 3,6 процента, если и правда опросчики приходят и спрашивают? Что, кто-то способен перепутать да и нет?

Ну, ладно, мы по избам ходить возможности не имеем, проведем аналогичный опрос среди наших пользователей. Естественно, понятия не имеем, сколько им лет, в городе они или в деревне и в каком субъекте РФ. Да может и вовсе где в Киргизии. Нас же доверие к Путину интересует, а не какого фасона лапти у респондента.

И пока расклад в нашем опросе сильно отличается от ФОМа: 90 процентов оценивает плохо, и только 10 процентов - хорошо.

На момент записи проголосовало 500 человек.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А я не довольна
Екатерина Х У Й Л О Тихомирова написал 24.02.2024 10:26
Еще один А 50 сбили и это несмотря на тот факт, что у пыньки за лупа как адский батон.
Этот му дак настругал детей бл от этой шалавы кабай заде и на меня
Царицу Рашки не хватает денег.
С ука пью Ркацители!
Укропы уничтожайте все к ебеням
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