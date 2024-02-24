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Московский листок

Маск вживил чип в мозг

Опубликовано 24.02.2024 в разделе комментариев 0

твиттер маск
Маск вживил чип в мозг

Илон Маск сообщил об успехе проекта Neuralink: человек, в мозг которого вживили чип, смог управлять компьютерным курсором силой мысли. Технология открывает грандиозные перспективы — и не только для медицины. Однако к ее надежности есть вопросы.

Компанию Neuralink Маск основал в 2016-м, чтобы создавать интерфейсы мозг — компьютер, которые позволят "телепатически" управлять сложными мобильными устройствами. По задумке, это должно помочь людям с тяжелыми травмами, заболеваниями мозга, параличом — таким, например, как астрофизик Стивен Хокинг, который страдал от бокового амиотрофического склероза.

Маск не скрывал: конечная цель — повысить возможности здорового человека путем соединения с вычислительными мощностями компьютерных сетей. И признавался, что на эту идею его вдохновила научная фантастика.

Испытания проводили на обезьянах. В 2021-м показали видео, как одно из подопытных животных играет в примитивную компьютерную игру понг, управляя "ракеткой" силой мысли.

Наконец, американские власти разрешили Neuralink проводить тесты на людях. В январе бизнесмен объявил, что первое устройство, получившее название Telepathy ("Телепатия"), интегрировали в ЦНС человека. На самом деле в мозг вживляют не чип, а тончайшие электроды — это делает робот-нейрохирург. Зонды присоединяют к устройству, которое крепится за ухом пациента. Связь с компьютером — через Bluetooth.

В феврале пришло первое сообщение об успехе. "Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился без каких-либо побочных эффектов. Может перемещать мышь по экрану просто усилием мысли", — сказал Маск, которого цитирует Reuters.

Собственно, пока это всё.

Правда, на недавнем 5-м РСФ уже были доклады, согласно которым чипы уже вживляют всем подряд, и уже сейчас управляют мыслями граждан в промышленных масштабах. Что, конечно, фантастика и пока не научная.

Но рано или поздно придем и к масштабным результатам...

А.Б.



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