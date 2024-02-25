На Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон. Это сообщает официальное РИА Новости.

"Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации", - сказал губернатор.

"У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд… Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, … поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли", - пояснил Балицкий.

В мае прошлого года Балицкий сообщал, что в регионе больше не действует практика выдворения жителей на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность. "Решением Совета безопасности РФ было принято (решение) о прекращении этой нормы по выселению. Мы теперь не можем пользоваться этой нормой", - отметил Балицкий.

Практика выдворения граждан из области на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность действовала с лета 2022 года.

У меня только один вопрос - зачем он все это говорил?

В том, что часть населения областей, меняющих государственную принадлежность, выезжает в свое государство, нет ничего необычного. Статья 27 Конституции РФ позвроляет свободно выезжать и столь же свободно возвращаться. Но массовые принудительные депортации не прописаны ни в каких законах РФ, эта практика вообще-то многократно осуждалась ООН, в том числе и российской стороной.

Да, был случай массовой депортации в сталинский период, за который никто ни Сталина, ни его окружение не осуждает - это операция "Волга", когда с территории Западной Украины в Польшу выселялось польское население, и аналогичное количество украинцев вывозилось из Польши. Но это был единственный спокоб прекратить Волынскую резню. Но сейчас в Запорожской области вроде бы ничего похожего на резню не происходит. Или я чего-то не знаю?

Опять же, даже многократно осужденные решения о депортациях в СССР все же оформлялись законодательным органом, Верховным Советом СССР. Но никак не исполнительным органом, скажем, ГКО или Советом безопасности, о полномочиях которого в конституции указано лишь, что его состав формируется президентом. И председателем Совбеза является сам президент. Но выселение нелояльного населения принималось, как можно понять, не указом президента, в решением Совбеза - консультационно-совещательного органа при главе государства...

Я даже не спрашиваю: "Это как?" Я всего лишь задаю вопрос, зачем об этом надо было говорить? Потому что язык без костей?

Скажем, по РИА Новости, Балицкий сообщил, что практика выдворения граждан из области на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность действовала с лета 2022 года. А референдум о присоединении прошел в последних числах сентября, на нем 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России.

Вот это было надо говорить, причем в одном и том же материале? Ну, наверно, надо. Раз государственные медиа так информируют...

А.Б.