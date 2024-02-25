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Московский листок

3 миллиона за ДЭГ

Опубликовано 25.02.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
3 миллиона за ДЭГ

На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подано более 3 млн заявлений, сообщается на сайте Минцифры. Заявки на участие в ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 12 марта, уточнили в ведомстве.

«Дистанционное голосование будет доступно жителям 28 регионов. Москвичи смогут отдать голос на региональном портале», – говорится в сообщении.

В общем, пока не сильно много на фоне общего числа избирателей - всего около 110 миллионов. Меньше 3 процентов.

И остается без ответа вопрос - как с неравенством условий голосования? В одних регионах можно голоосовать дистанционно, в других нет. Причем там, где доступность традиционных участков и так хорошая, как в Московской или Воронежской областях, ДЭГ есть. А за Уралом, где порой "только самолетом можно долететь", дистанционного голосования нет...

Так зачем вообще эта дорогая и не очень понятная игрушка?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Игрушечка нужная и важная для легамитизации всякой мутяции
Авав написал 25.02.2024 10:56
Игрушка наебушка.
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