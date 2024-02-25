Трамп побеждает с рекордным результатом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает с рекордным результатом на предварительных выборах в Южной Каролине.

"Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина", - сказал он на мероприятии со сторонниками.

Американские телеканалы Fox News и CNN единогласно присудили победу Трампу. Как сообщает CNN после обработки 50% бюллетеней, бывший президент набирает 59,7%, его соперница Никки Хейли — 39,7%.

Сама Хейли на выступлении перед сторонниками признала победу Трампа, но при этом вновь отказалась выйти из предвыборной гонки, мотивировав это тем, что ее сопернику не удастся победить нынешнего американского лидера Джо Байдена на ноябрьских выборах.

Ну, наконец-то у нас научились PR. Только что Путин заявил, что предпочитает победу Байдена - и вот уже у Трампа рекордный результат...

Владимир Владимирович, скажите, что любите сугробы и мороз - может, весна пораньше начнется?

А.Б.