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Московский листок

В Крыму бойцы ЧВК провели "спецоперацию" в кабаке

Опубликовано 25.02.2024 в разделе комментариев 1

война крым безумие
В Крыму бойцы ЧВК провели "спецоперацию" в кабаке

В крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол, сообщили в Telegram-канале «ЧП Симферополь».

Военные пришли в заведение для помощи сослуживцам, у которых ранее возник конфликт с посетителями заведения. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и обзывать компанию, с которой они поругались.

Как интересно... А у нас у ЧВК есть какие-то особые права на ношение и применение оружия? Причем не в зоне СВО, а на совершенно мирной территории.

Что-то мне подсказывает, что предстоящий курортный сезон в Крыму обещает быть очень веселым...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Авав написал 25.02.2024 10:57
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