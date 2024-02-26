Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зачем был этот информационный стриптиз?

Опубликовано 26.02.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев

Отгадайте загадку: зачем ведущие государственные СМИ и основные медиаконцентраторы вчера весь день тиражировали заявление запорожского губернатора Балицкого о насильственном переселении граждан вверенной ему территории на Украину?

На Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию

Отмечу - насильственное переселение входит в состав преступления по статье Статье УК РФ номер 357. Геноцид.

Именно так, губернатор признался в геноциде, хотя никто особо к тому его не понуждал. Зачем? Я задался этим вопросом в материале на ФОРУМе.мск и в реплике на Социал ЗА.

 

И вот дальше произошло вовсе необъяснимое!

Ладно, что "прокол" Балицкого радовал читателей ведущих российских медиа - на Дзене, который теперь вместо Новостей Яндекса, появился мой абсолютно критический материал с ФОРУМа.мск!

Но ФОРУМ.мск уже два года находится в проскрипционном списке Роскомнадзора! Два года назад он был исключен из обновлений Яндекс-Новостей - как он туда попал сейчас? И зачем, если заголовок появился, но войти в материал возможно только через VPN! Впрочем, это из России. Надо понимать, читатели ФОРУМа.мск планировались не российские?

Зачем этот сеанс одновременного стриптиза?

Ответа на вопрос у меня нет. Какая-то игра, не иначе. Но замечу, что трибунал в Гааге имеет претензии к Путину и ряду других российсуких официальных лиц по поводу "принудительной передачи детей", а эта формулировка в статье 357 идет через запятую перед "насильственным переселением", то есть оба эти деяния образуют состав преступления по статье российского УК, и называется это преступление словом "геноцид"!

Я все понимаю, но в чем тут смысл - никак не соображу...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы оцениваете работу президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сюжет из Троянской войны - сражение за тело Навального
Сюжет из Троянской войны - сражение за тело Наваль...
23.02.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зачем был этот информационный стриптиз? (0)
В Крыму бойцы ЧВК провели "спецоперацию" в кабаке (14)
Трамп побеждает с рекордным результатом (4)
3 миллиона за ДЭГ (4)
На Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию (8)
Маск вживил чип в мозг (11)
82% россиян положительно оценивают работу Путина (15)
Скоро РКН запретит VPN (7)
Конгрессмен призвал США выйти из ООН (3)
Сюжет из Троянской войны - сражение за тело Навального (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Как Колобок провёл день
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О преимуществе прежних безграмотных крестьян перед современными городскими маргиналами
Дарья Митина Дарья Митина: Чонволь тэборым
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Два года
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Ключ к взлому фронта ВСУ: Куда двинется Армия России после Авдеевки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss