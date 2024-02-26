Зачем был этот информационный стриптиз?

Отгадайте загадку: зачем ведущие государственные СМИ и основные медиаконцентраторы вчера весь день тиражировали заявление запорожского губернатора Балицкого о насильственном переселении граждан вверенной ему территории на Украину?

Отмечу - насильственное переселение входит в состав преступления по статье Статье УК РФ номер 357. Геноцид.

Именно так, губернатор признался в геноциде, хотя никто особо к тому его не понуждал. Зачем? Я задался этим вопросом в материале на ФОРУМе.мск и в реплике на Социал ЗА.

И вот дальше произошло вовсе необъяснимое!

Ладно, что "прокол" Балицкого радовал читателей ведущих российских медиа - на Дзене, который теперь вместо Новостей Яндекса, появился мой абсолютно критический материал с ФОРУМа.мск!

Но ФОРУМ.мск уже два года находится в проскрипционном списке Роскомнадзора! Два года назад он был исключен из обновлений Яндекс-Новостей - как он туда попал сейчас? И зачем, если заголовок появился, но войти в материал возможно только через VPN! Впрочем, это из России. Надо понимать, читатели ФОРУМа.мск планировались не российские?

Зачем этот сеанс одновременного стриптиза?

Ответа на вопрос у меня нет. Какая-то игра, не иначе. Но замечу, что трибунал в Гааге имеет претензии к Путину и ряду других российсуких официальных лиц по поводу "принудительной передачи детей", а эта формулировка в статье 357 идет через запятую перед "насильственным переселением", то есть оба эти деяния образуют состав преступления по статье российского УК, и называется это преступление словом "геноцид"!

Я все понимаю, но в чем тут смысл - никак не соображу...

А.Б.