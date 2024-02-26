Нечистая сила вокруг оборонного завода

И снова возвращаемся к теме Завода имени Дзержинского (г. Пермь). Напоминаю, ЗиД - это работа на нужды оборонки в три смены (взрыватели для снарядов и ракет, сепараторы для работы ВМФ) и одновременно статус банкрота. Как такое возможно, автор материала не знает. Наверное, так распорядились либеральные боги рыночной экономики.

За февраль произошло несколько событий, связанных с ЗиДом.

Иноагент хозяин оборонного предприятия.

20 февраля 2024 года суд заочно арестовал за распространение фейков об армии некоего Леонида Гозмана, прославленного либерала, филантропа и иноагента. По мнению суда – российскую армию Гозман не любит до такой степени, что даже распространяет про неё мерзкие фейки (https://www.rbc.ru/politics/20/02/2024/65d4574c9a794760a18e7daf?from=copy).

Вряд ли Леонид Гозман любил армию год назад сильно больше, чем сейчас. И тем не менее, в апреле 2023 года Гозман ненадолго стал владельцем оборонного завода. А именно - ЗиДа. Нет, конечно, не прямо. Просто Леонид Гозман аффелирован с концерном «Дороничи». А вот дочерней компанией от «Дороничей» была некая контора ООО «ПСК “Спецпректстрой”», на которой буквально горела надпись «СНОС И ЗАСТРОЙКА!»

https://dzen.ru/a/ZRQlzpO9iUGSThp7

И вот этой-то конторке конкурсный управляющий Лев Шляпин и продал ЗиД. Отметим, что к тому моменту у «Дороничей» уже был опыт работы в Перми. А именно - в лунный пейзаж был превращен бывший пермский мясокомбинат (кстати, имевший до разорения и сноса стратегический запас мяса). Причём, расположен этот пейзаж как раз бок о бок с ЗиДом.

Сделка была расторгнута только после общественного скандала и акций протеста. На суде, последовавшим за сделкой, прокуратура сначала требовала национализировать ЗиД, прекратить банкротство ЗиДа за счёт его изъятия в казну государства, но позже требования как-то сошли на нет.

https://dzen.ru/a/ZTEsnEPzDkqgsljM

Можно ли рулить военным заводом без прав.

А 12 февраля 2024 года была наконец опубликована резолютивная часть постановления девятого Арбитражного апелляционного суда (вынесена 30 января 2024 года).

Постановление изготовлено в полном объеме 12 февраля 2024 года. Это постановление подтвердило решение суда первой инстанции об отстранении Шляпина с поста конкурсного управляющего завода «Электроприбор» (Московский оборонный завод, специализация – выпуск электроники для кораблей). Подробнее про историю «Электроприбора» тут. https://dzen.ru/a/ZJIqHFhMygP87Kx9

Да, Шляпин не только по ЗиДу, он вообще востребованный специалист по банкротствам (в том числе и оборонки).

Причин для отстранения оказалось две.

Шляпин (пока ещё на заводе были финансовые средства) не предпринял ничего для возобновления производства, для оплаты подачи на завод тепла, для выплаты зарплат и задолженности трудовому коллективу. К настоящему моменту трудовой коллектив разогнан практически полностью (кого сократили, кого мотивировали уволиться).

Также Шляпина отстранили за то, что вообще не имел нужной квалификации для занятия своей должности (!) https://dzen.ru/a/ZVpp_XPUagIU4FV9

А вопросов по этому поводу целых три:

Первый - почему его изначально назначили на этот пост (с отсутствием должной квалификации)?

Второй - почему его дотерпели до полной остановки завода? А нельзя ли его было пораньше снять?

Третий - почему в Москве иск о его отстранении был подан, а в Перми нет? Что у нас в разных регионах разная правовая система?

Отметим, что ЗиД в отличии от «Электроприбора» не стоит. Но заслуга в этом не конкурсного управляющего, а трудового коллектива, ветеранов ЗиДа и просто неравнодушных. Глобальная остановка ЗиДа произошла в 2019-м. Все работники тогда получили уведомления о сокращении. Открыли ЗиД после серии акций протеста трудового коллектива, ветеранов ЗиДа, патриотической и коммунистической общественности. https://vk.com/club160275508?w=wall-160275508_1781

Третья продажа

19 февраля 2024 года УФНС России по Пермскому краю, наконец, подала заявление в Арбитражный суд об отстранении арбитражного управляющего (этого самого Шляпина). Это произошло уже после того, как он второй раз продал завод. На этот раз предприятию АО «НПО “Курганприбор”», подконтрольного сенатору от едра Сергею Муратову. https://dzen.ru/a/ZZAHkYm9GF4m_741

Лев Шляпин получил в качестве официального вознаграждения за продажу 7% от цены завода (725 млн.)

В отличии от предыдущей сделки с «Дороничами» и Гозманом признаков того, что новый хозяин хочет схлопнуть завод вот прямо сейчас, пока нет, но все неравнодушные, в том числе, и наша редакция собираются отслеживать развитие ситуации на ЗиДе.

Кстати, ЗиД в своих проблемах не уникален. В настоящее время находятся под прямой угрозой уничтожения или уже уничтожены, как минимум, 20 оборонных предприятий.

https://bloknot.ru/e-konomika/korruptsiya-ili-predatel-stvo-pochemu-pochti-dva-desyatka-oboronny-h-predpriyatiya-likvidiruyut-v-period-provedeniya-svo-991699.html

ПС. Или автор материала рекомендует.

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Тут в ЖЖ появилась акция - порекомендуй что либо. Например, книгу. По этому случаю автору материала хотелось бы порекомендовать замечательного советского писателя – историка Пикуля: «Богатство», «Каторга», и в особенности «Нечистая сила». Читаешь его, и всё, как про сегодня.