Изнанка русской жизни, или Альтернативная политэкономия #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости О социально-экономических и политических проблемах российского народа и государства. Русская среда в прямом эфире программы «АВРОРА НА ЛИНИИ с Фёдором Бирюковым». #РадиоАВРОРА – это открытая нецензурируемая дискуссионная площадка. Мнение приглашённых ведущих и гостей студии может не совпадать с позицией редакции. Эксперты на линии: Дмитрий Дёмушкин, лидер русских националистов, политик, экономист; Анатолий Баранов, журналист, общественный деятель, главный редактор интернет-портала ФОРУМ.мск; Пётр Милосердов, политтехнолог, редактор Телеграм-канала МОСКВЫБОРЫ; Аслан Рубаев, политолог, эксперт по странам СНГ. Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель.



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