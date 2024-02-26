Изнанка русской жизни, или Альтернативная политэкономия

О социально-экономических и политических проблемах российского народа и государства.
Русская среда в прямом эфире программы «АВРОРА НА ЛИНИИ с Фёдором Бирюковым».
#РадиоАВРОРА – это открытая нецензурируемая дискуссионная площадка. Мнение приглашённых ведущих и гостей студии может не совпадать с позицией редакции.
Эксперты на линии:
Дмитрий Дёмушкин, лидер русских националистов, политик, экономист;
Анатолий Баранов, журналист, общественный деятель, главный редактор интернет-портала ФОРУМ.мск;
Пётр Милосердов, политтехнолог, редактор Телеграм-канала МОСКВЫБОРЫ;
Аслан Рубаев, политолог, эксперт по странам СНГ.
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель.
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