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Московский листок

Изнанка русской жизни, или Альтернативная политэкономия

Опубликовано 26.02.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

О социально-экономических и политических проблемах российского народа и государства.

Русская среда в прямом эфире программы «АВРОРА НА ЛИНИИ с Фёдором Бирюковым».

#РадиоАВРОРА – это открытая нецензурируемая дискуссионная площадка. Мнение приглашённых ведущих и гостей студии может не совпадать с позицией редакции.

 

Эксперты на линии:

 

Дмитрий Дёмушкин, лидер русских националистов, политик, экономист;

Анатолий Баранов, журналист, общественный деятель, главный редактор интернет-портала ФОРУМ.мск;

Пётр Милосердов, политтехнолог, редактор Телеграм-канала МОСКВЫБОРЫ;

Аслан Рубаев, политолог, эксперт по странам СНГ.

 

Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель.



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