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Московский листок

Курортный сезон в Севастополе снова под угрозой срыва

Опубликовано 26.02.2024 в разделе комментариев 0

экономика севастополь развожаев
Курортный сезон в Севастополе снова под угрозой срыва

На этот раз подвыпившие бойцы, кстати, уже взятые под стражу, перепутавшие приморское кафе с зоной боевых действий, совершенно ни при чем.

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На этот раз угроза унылая, будничная, бюрократическая, и тем не менее, более серьезная.

В Севастополе к началу сезона могут открыться никак не больше двух десятков открытых кафе. Остальным это будет не по карману.

1 февраля в конференц-зале "Торгово-промышленной палаты Севастополя" состоялась встреча предпринимателей и депутатов законодательного собрания. Это мероприятие было организовано руководителем комитета ТПП по экономическому развитию и праву Еленой Коротких. Темой послужил проект Постановления Правительства города Севастополя об утверждении порядка и условий размещения сезонных (летних) кафе.

В двух словах: методика расчета платы за размещение летних кафе делает эти объекты неподъемными по цене.

Эта методика недавно стала объектом внимания городской прокуратуры, суд ее отменил, признав экономически необоснованной.

Так ведь она противоречит и федеральной практике, и ценам на такие объекты, скажем, в Москве, где земля по любому дороже, а стоимость во многие разы дешевле.

Оно и понятно: в Москве властям нужно, чтобы людям нравилось, а в Севастополе - чтобы деньги капали... Но если цена ни с чем не сообразуется, то и денег же не будет, люди просто не станут платить. А граждане отдыхающие станут пить пиво в летнюю жару либо в душных помещениях, либо где попало под кустиком...

А всего-то проблем - не надо жадничать.

 А.Б.



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