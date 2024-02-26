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Московский листок

Оказывается, Путин постоянно требовал прекращения огня...

Опубликовано 26.02.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Оказывается, Путин постоянно требовал прекращения огня...

Путин постоянно поднимал вопрос прекращения огня на встрече с президентом Украины Зеленским в Париже в 2019 году. Об этом рассказал сам Зеленский на пресс-конференции по случаю второй годовщины СВО.

Зеленский отметил, что плохо помнит детали встречи. По его ощущениям, «это было в другой жизни и все было по-другому».

«У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая»,— рассказал Зеленский.

Среди других тем были суд по газу и обмен удерживаемыми лицами. «Ну и он постоянно поднимал вопрос о прекращения огня. Но как это может сработать, мы потом увидели. Несколько месяцев что-то там пробовало работать, но все равно потом были потери,— добавил украинский президент.

Я не защищаю Путина, но он, оказывается, еще в 2019-м постоянно говорил о прекращении огня. А Зеленский, только что пришедший к власти на обещаниях именно прекратить военные действия, под разными предлогами от прекращения огня отказывался. Так получается?

Естественно, ничем не могли закончиться переговоры после начала СВО - как только вошел мужик в бейсболке, сразу стало ясно, что ломают комедь и никакого решения не будет.

Ну и дальше Зеленский говорил о невозможности мирного соглашения. Говорил в том числе и тем людям, что голосовали за него как "миротворца"... А ему понравилось воевать.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
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хрю написал 26.02.2024 11:00
постоянно поднимал вопрос прекращения огня
.
может навык нарабатывает на случай попадания в адъ
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