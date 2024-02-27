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Московский листок

Начали голосовать за президента

Опубликовано 27.02.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Начали голосовать за президента

Досрочное голосование на выборах президента России началось во вторник в Амурской области с Тындинского округа, участковая комиссия направилась к золотодобытчикам, сегодня в 5 утра.

Добираться к золотодобытчикам АО "Прииск Соловьевский" комиссия будет почти шесть часов.

На участке "Арчикой" ждут порядка 300 избирателей. Голосовать работники прииска будут как на рабочих местах во время обеденного перерыва, так и во время пересменки.

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях продлится до 14 марта. Проголосовать заранее смогут около 5 тысяч амурчан. Это жители маленьких отдаленных сел, оленеводы, метеорологи, пограничники, военные строители, дорожники, мостовики.

А теперь вопрос: за зачем тогда дистанционное голосование? Если в ближайшие две недели добираться к избирателям работникам избиркомов предстоит на вертолете, грузовике, внедорожнике, гусеничном тягаче?

А в Москве, где пока еще везде можно проехать на метро, зачем-то организовано дистанционное голосование?

Причем по результатам нашего вчерашнего опроса "Одобряете ли вы практику Дистанционного электронного голосования (ДЭГ)?" ответило 7,6 тысяч респондентов.

Да - 3 %

Нет - 97 %

Может, это амурские золотодобытчики дружно ответили "нет", и им привезли бюллетени на вертолете?

 А.Б.



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