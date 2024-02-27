Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, поскольку их использование Киевом может привести к втягиванию Берлина в конфликт с Россией.

Шольц отметил, что ФРГ «нигде не должна быть связана с целями», которых достигнут Taurus, и это должны четко понимать все.

«Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем. Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», — добавил канцлер.

Вообще чем ближе страна к границам России, тем осмотрительней ведут себя политики. Все же от Калининграда до Берлина по прямой на сто километров ближе, чем от Харькова до Москвы...

А.Б.