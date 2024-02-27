На полгода запретили экспорт бензина

Правительство РФ с 1 марта планирует на полгода ввести запрет экспорта бензина из России, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%.

На вопрос, действительно ли это так, представитель Новака ответил: "Так".

Лаконично. А почему запрет только сейчас и только на полгода? Вся Восточная Европа заправляется нашим бензином, при этом совершенно непонятно, как они за него расплачиваются. Легально - никак.

Мне кажется, два года на то, чтобы сообразить, довольно много.

А.Б.