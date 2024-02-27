Военные округа меняют очертания

Президент Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов и включении Донбасса и Новороссии в состав Южного военного округа.

Тем же указом с 1 марта упраздняется Западный военный округ, а Северный флот лишается статуса "межвидового стратегического территориального объединения", который фактически приравнивал его к военным округам.

Московский и Ленинградский военные округа были упразднены в 2010 году, когда на их основе создали Западный. В 2014 году из его состава выделили Северный флот, преобразованный в объединенное стратегическое командование.

В состав воссозданных Московского и Ленинградского военных округов включены регионы, которые входили в них на момент упразднения.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Россия вынуждена воссоздать Ленинградский военный округ и концентрировать там "определенные воинские подразделения" из-за вступления Финляндии в НАТО.

В Южный военный округ включены Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

К моменту распада Советского Союза два региона Донбасса входили в состав Киевского военного округа, а две области Новороссии - в Одесский.

А.Б.