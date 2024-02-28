Не посадили за Буденновск - посадили сейчас...

Вчера суд приговорил к 2,5 годам заключения в колонии 70-летнего правозащитника Олега Орлова, 2 февраля объявленного иноагентом без оставления должности члена Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ. За то, что в прежнюю историческую эпоху могло послужить основанием для государственной награды.

Вообще Орлов статусный человек: работал еще в аппарате Верховного совета, занимал должность ведущего специалиста комитета по правам человека. В 2004 году Орлов стал членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека под председательством Эллы Памфиловой.

В марте 2023 года против Олега Орлова возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 280.3 УК РФ о «повторной дискредитации Вооружённых сил РФ». Головинский районный суд приговорил Олега Орлова к штрафу. Прокуратура подала апелляцию на приговор суда, потребовав ужесточить наказание до трёх лет лишения свободы.

Первое заседание второго рассмотрения дела прошло 16 февраля 2024 года. На нем Орлов не признал вину и отказался защищать себя: «Вполне очевидно, что какие бы я доказательства не представлял, несправедливый обвинительный приговор неминуем», — объяснил правозащитник.

27 февраля 2024 года суд признал Орлова виновным и приговорил к 2,5 годам заключения в колонии.

Я мало знаком с Орловым, в последние годы разве что здоровался при встрече. Но много лет назад случилось общаться долго, в автобусе, который вез добровольных заложников Басаева из Буденновска в Чечню.

Для кого-то эта история обернулась орденами и повышениями по службе, кому-то - уголовным делом о пособничестве террористам, которое потом все же закрыли "за отсутствием состава". Сейчас, наверно, посадили бы...

По большому счету, Орлову сейчас присудили 2,5 года за две статьи, что в прежние времена было вообще труднопредставимо. А сейчас сплошь и рядом...

Мы как-то не заметили, что давно живем не в "государстве нового типа", которым был СССР, а в империи, образцом которой избрана Российская империя Александра Третьего.

А империя никогда не оправдывается, за войну в том числе. Почитайте хоть "Записки о Галльской войне" основателя империи Юлия Цезаря. Он нигде не оправдывается в том, что перешел речку Рубикон со своими легионами. Империя начинает и выигрывает, и ни перед кем не оправдывается. Империя всегда права.

А последние республиканцы Рима кончали жизнь самоубийством.

Сейчас - пишут статьи или посты в Телеграме, и садятся в тюрьму - с тем же, в общем, результатом...