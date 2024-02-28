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Московский листок

Не посадили за Буденновск - посадили сейчас...

Опубликовано 28.02.2024 автором в разделе комментариев 3

суд закон
Не посадили за Буденновск - посадили сейчас...

Вчера суд приговорил к 2,5 годам заключения в колонии 70-летнего правозащитника Олега Орлова, 2 февраля объявленного иноагентом без оставления должности члена Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ. За то, что в прежнюю историческую эпоху могло послужить основанием для государственной награды.

Вообще Орлов статусный человек: работал еще в аппарате Верховного совета, занимал должность ведущего специалиста комитета по правам человека. В 2004 году Орлов стал членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека под председательством Эллы Памфиловой.

В марте 2023 года против Олега Орлова возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 280.3 УК РФ о «повторной дискредитации Вооружённых сил РФ». Головинский районный суд приговорил Олега Орлова к штрафу. Прокуратура подала апелляцию на приговор суда, потребовав ужесточить наказание до трёх лет лишения свободы.

Первое заседание второго рассмотрения дела прошло 16 февраля 2024 года. На нем Орлов не признал вину и отказался защищать себя: «Вполне очевидно, что какие бы я доказательства не представлял, несправедливый обвинительный приговор неминуем», — объяснил правозащитник.

27 февраля 2024 года суд признал Орлова виновным и приговорил к 2,5 годам заключения в колонии.

Я мало знаком с Орловым, в последние годы разве что здоровался при встрече. Но много лет назад случилось общаться долго, в автобусе, который вез добровольных заложников Басаева из Буденновска в Чечню.

Для кого-то эта история обернулась орденами и повышениями по службе, кому-то - уголовным делом о пособничестве террористам, которое потом все же закрыли "за отсутствием состава". Сейчас, наверно, посадили бы...

По большому счету, Орлову сейчас присудили 2,5 года за две статьи, что в прежние времена было вообще труднопредставимо. А сейчас сплошь и рядом...

Мы как-то не заметили, что давно живем не в "государстве нового типа", которым был СССР, а в империи, образцом которой избрана Российская империя Александра Третьего.

А империя никогда не оправдывается, за войну в том числе. Почитайте хоть "Записки о Галльской войне" основателя империи Юлия Цезаря. Он нигде не оправдывается в том, что перешел речку Рубикон со своими легионами. Империя начинает и выигрывает, и ни перед кем не оправдывается. Империя всегда права.

А последние республиканцы Рима кончали жизнь самоубийством.

Сейчас - пишут статьи или посты в Телеграме, и садятся в тюрьму - с тем же, в общем, результатом...



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Всего комментариев к статье: 3
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EugeneFah
EugeneFah написал 28.02.2024 10:18
In it something is. Thanks for the help in this question. I did not know it.
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Jimmyaffer
Jimmyaffer написал 28.02.2024 09:39
Good luck :)
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раб Божий Сорин И.Л.-
всегда рады сотрудничеству написал 28.02.2024 09:12
- Путин был "окурком". Для меня - обычным гэбистом, которого гэбэшная банда - сначала поставила смотрящим за "демократом" Собчаком, носить его семье капусту в авоське из базара, а заодно - стать "своим парнем" - в стае "демократов". Потом - эта же банда, взорвав жилые дома и получив поддержку у "демократов", поставила - своего парня - во главе России, чтобы используя инструменты государства - достигнуть своих целей - первое - выжить, второе - уничтожить Украину, захватив там власть. Потому, что еще далеко до Путина - эта банда много сделала для уничтожения Украины. Что делали - украинцы? - жили, строили независимое государство - каждый на своем месте. Что делало большинство украинской политики ? - а что могут делать придурки - дважды - в 2010г. и в 2019г. помогли этой же кремлевской гэбэшной банде захватить в Украине власть. Уничтожает. Украинской политики - нет, банда уничтожила ее первой.
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