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Московский листок

Умер последний остававшийся в живых глава советского правительства

Опубликовано 28.02.2024 в разделе комментариев 0

ссср история
Умер последний остававшийся в живых глава советского правительства

На 95-м году жизни умер экс-премьер СССР Николай Рыжков, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В октябре 2023 года Рыжков ушел с поста сенатора Совета Федерации от Белгородской области, который он занимал с 2003 года. Он объяснил свой уход возрастом. «Я посмотрел свой паспорт и сказал "хватит"», — сказал тогда Николай Иванович.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат Вадим Бакатин сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева. Если б не сняли, история могла пойти иначе...

Я очень резко критиковал програму Рыжкова для выхода из кризиса, в газете "Московский комсомолец". В общем, на грани фола. Или уже за гранью...

Но вот же как интересно, со мной встретился помощник Николая Ивановича, чтобы разъяснить позицию правительства СССР! Мне, 30-летнему корреспонденту молодежной газеты. А не прокурора прислали...

На финал, кстати, я оказался прав в своих оценках, это скоро выяснилось... Но лучше бы ошибался.

 А.Б.



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