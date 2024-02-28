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Московский листок

Вода с Фукусимы опять течет в океан

Опубликовано 28.02.2024 в разделе комментариев 0

аэс чернобыль
Вода с Фукусимы опять течет в океан

Эксперты японской аварийной АЭС «Фукусима-1» приступили к четвертому этапу сброса очищенной воды со станции, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператор Tokyo Electric Power.

Планируется сбросить около 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. Очередной этап продлится до 16 марта.

Казалось бы, а чего тянуть по пятьсот тонн в сутки, если вода очищенная? Только в случае, если очищена она не до конца, не совсем, а до определенного уровня, который считается относительно безопасным.

А компания TEPCO уже прославилась тем, что десятки лет фальсифицировала данные об аварийности японских АЭС, из-за чего японские АЭС считались самыми безопасными в мире. И про катастрофу на Фукусиме они поначалу фальсифицировали данные. Из-за чего президент компании сделал себе сеппуку - а все остальные оказались "очищены" от подозрений. Ну как вода, которую сейчас сливают в океан...

 А.Б.



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