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Московский листок

НАТО пока на Украину вводить ничего не будет

Опубликовано 28.02.2024 в разделе комментариев 0

украина нато
НАТО пока на Украину вводить ничего не будет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса плана по отправке своих военных на территорию Украины, передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск. Однако, как уточнил французский лидер, консенсуса стороны не достигли.

Глава французского МИД Стефан Сежурне прокомментировал слова президента страны Эммануэля Макрона об участии военных из стран Запада в конфликте на Украине.

Заявление глава МИД сделал во время своего выступления в Нацсобрании Франции. По словам Сежурне, присутствие иностранных военных в зоне СВО еще не означает участия их в конфликте. Отмечается, что изначально Макрон также выделял несколько направлений, которые не предполагают участия в боевых действиях — защита от кибератак, совместное производство оружия на территории Украины, защита стран, которым угрожает конфликт на Украине, усиление охраны на границе Украины и Белоруссии, а также операции по разминированию.

«Ряд этих действий может потребовать присутствия на украинской территории, не пересекая границы соучастия», — заявил министр.

В общем, "включили задний привод..."

 А.Б.



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