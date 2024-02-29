Путин готовится зачитывать послание

Сегодня в полдень Путин начнет зачитывать послание к Федеральному собранию, но наш сегодняшний выпуск уже будет в сети.

С другой стороны, чего такого нового может сказать президент, чего уже не говорилось ранее? В публичном послании нет и не может быть никаких секретов, это особенности жанра. А список наших достижений известен, его в разных вариациях доводят до нас постоянно... Германию уже обогнали, вот-вот трудолюбивые, но бедные германские фермеры ринутся на поля Новороссии, как во времена Еатерины. А мы и места освободили.

Смущает только один вопрос, чисто правовой - выборы через месяц. Не сочтет ли прокуратура послание президента его предвыборной агитацией? У нас же прокуратура сейчас крайне незавиисима, делает такие вещи, что раньше и не подумать... Вот суд выносит приговор Кагарлицкому - штраф, а прокуратура выносит протест, и профессора сажают. Суд выносит приговор Орлову - штраф, а прокуратура опять протест, и 2,5 года колонии.

А тут явно есть повод для прокурорского реагирования. Я просто волнуюсь за нашего Владимира Владимировича, а вдруг снимут с выборов? С кем же мы останемся-то? С Харитоновым и, прости господи, Даванковым?

Опять же Песков где работать будет?

А.Б.