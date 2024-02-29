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Московский листок

Путин готовится зачитывать послание

Опубликовано 29.02.2024 в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
Путин готовится зачитывать послание

Сегодня в полдень Путин начнет зачитывать послание к Федеральному собранию, но наш сегодняшний выпуск уже будет в сети.

С другой стороны, чего такого нового может сказать президент, чего уже не говорилось ранее? В публичном послании нет и не может быть никаких секретов, это особенности жанра. А список наших достижений известен, его в разных вариациях доводят до нас постоянно... Германию уже обогнали, вот-вот трудолюбивые, но бедные германские фермеры ринутся на поля Новороссии, как во времена Еатерины. А мы и места освободили.

Смущает только один вопрос, чисто правовой - выборы через месяц. Не сочтет ли прокуратура послание президента его предвыборной агитацией? У нас же прокуратура сейчас крайне незавиисима, делает такие вещи, что раньше и не подумать... Вот суд выносит приговор Кагарлицкому - штраф, а прокуратура выносит протест, и профессора сажают. Суд выносит приговор Орлову - штраф, а прокуратура опять протест, и 2,5 года колонии.

А тут явно есть повод для прокурорского реагирования. Я просто волнуюсь за нашего Владимира Владимировича, а вдруг снимут с выборов? С кем же мы останемся-то? С Харитоновым и, прости господи, Даванковым?

Опять же Песков где работать будет?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не отгниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 29.02.2024 09:34
Заплеванный Гэбэвский Окурок уже на данном этапе убил украинцев в Украине больше чем нацистская Германия убила украинцев в Украине!!!
Поэтому необходимо твердо признать, что основатель Германии Гитлер был прав когда призывал уничтожить Россию как государство, а оставшихся русских споить водкой и коноплей до полного вырождения такой народности!
Если бы доктрина Гитлера тогда бы сработала, то Украина сейчас вполне нормально бы жила.
Значит прав был Гитлер! Практически сильнее Нострадамуса был Гитлер, ибо предвидил, что с Рашкой-пидарашкой необходимо покончить иначе миру от Рашки-пидорашки наступит полная хана!
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раб Божий Сорин И.Л.-
помнится, как-то написал 29.02.2024 09:10
мне довелось общаться с представителями старой политической эмиграции, активистами Антибольшевистского блока народов "Прометей", в который входили представители 13 народов СССР украинцы, белорусы, грузины, армяне, татары, осетины, азербайджанцы, узбеки, казахи, черкесы, кабардинцы, чуваши, башкиры. Даже в годы сталинского террора, "Прометей" вел активную политическую борьбу против советской империи, уже тогда чекисты практиковали методы террора за пределами СССР, многие активисты стали жертвами этих убийств (особенно, украинцы). Так вот, они рассказывали, что русские политэмигранты даже той эпохи, при всех их антисоветских-антикоммунистических настроениях, оставались имперцами, и с ними невозможно было находить общий язык на антиимперской платформе. Сегодня история повторяется. Кстати, вот интересный обзор прошедшего Форума Свободной России, там эта тема проходит красной нитью: "Империи наносят ответный удар. Форум свободной России нашел "главную оппозицию" Путину".
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