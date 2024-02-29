Путин готовится зачитывать послание

Сегодня в полдень Путин начнет зачитывать послание к Федеральному собранию, но наш сегодняшний выпуск уже будет в сети.
С другой стороны, чего такого нового может сказать президент, чего уже не говорилось ранее? В публичном послании нет и не может быть никаких секретов, это особенности жанра. А список наших достижений известен, его в разных вариациях доводят до нас постоянно... Германию уже обогнали, вот-вот трудолюбивые, но бедные германские фермеры ринутся на поля Новороссии, как во времена Еатерины. А мы и места освободили.
Смущает только один вопрос, чисто правовой - выборы через месяц. Не сочтет ли прокуратура послание президента его предвыборной агитацией? У нас же прокуратура сейчас крайне незавиисима, делает такие вещи, что раньше и не подумать... Вот суд выносит приговор Кагарлицкому - штраф, а прокуратура выносит протест, и профессора сажают. Суд выносит приговор Орлову - штраф, а прокуратура опять протест, и 2,5 года колонии.
А тут явно есть повод для прокурорского реагирования. Я просто волнуюсь за нашего Владимира Владимировича, а вдруг снимут с выборов? С кем же мы останемся-то? С Харитоновым и, прости господи, Даванковым?
Опять же Песков где работать будет?
А.Б.
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пока не отгниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 29.02.2024 09:34
Поэтому необходимо твердо признать, что основатель Германии Гитлер был прав когда призывал уничтожить Россию как государство, а оставшихся русских споить водкой и коноплей до полного вырождения такой народности!
Если бы доктрина Гитлера тогда бы сработала, то Украина сейчас вполне нормально бы жила.
Значит прав был Гитлер! Практически сильнее Нострадамуса был Гитлер, ибо предвидил, что с Рашкой-пидарашкой необходимо покончить иначе миру от Рашки-пидорашки наступит полная хана!
помнится, как-то написал 29.02.2024 09:10