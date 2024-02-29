Гордеева больше не скажет

Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) приостановила проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета рекламы у иноагентов.

«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. В общем, мы приостанавливаем работу», — написала журналистка.

Она объяснила, что команда снимала фильмы и интервью на средства от рекламы.

Так вышло, что Государственная дума почти в полном составе подтвердила тезисы моего доклада на 5-м Российском социальном форуме - в стране не были созданы полноценные механизмы экономической самостоятельности СМИ, и поэтому независимость прессы осталась только в конституции...

Блогеры, такие как Гордеева, могли достичь самоокупаемости за счет рекламы - блог дешевле, поскольку не финансирует техническую площадку, а только редакционные расходы. Но и им доходы обрезали.

Хотя, если подумать, настоящему иноагенту, который живет на деньги ЦРУ или румынской разведки, плевать на рекламу. А вот журналисту, который живет на доходы от своей работы, конечно же, не плевать. Но на самом ли деле он в этом случае иноагент?

Получается, что диссидентам рот закрыли, а настоящим иноагентам не очень как-то.

А.Б.