Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Гордеева больше не скажет

Опубликовано 29.02.2024 в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
Гордеева больше не скажет

Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) приостановила проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета рекламы у иноагентов.

«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. В общем, мы приостанавливаем работу», — написала журналистка.

Она объяснила, что команда снимала фильмы и интервью на средства от рекламы.

Так вышло, что Государственная дума почти в полном составе подтвердила тезисы моего доклада на 5-м Российском социальном форуме - в стране не были созданы полноценные механизмы экономической самостоятельности СМИ, и поэтому независимость прессы осталась только в конституции...

Блогеры, такие как Гордеева, могли достичь самоокупаемости за счет рекламы - блог дешевле, поскольку не финансирует техническую площадку, а только редакционные расходы. Но и им доходы обрезали.

Хотя, если подумать, настоящему иноагенту, который живет на деньги ЦРУ или румынской разведки, плевать на рекламу. А вот журналисту, который живет на доходы от своей работы, конечно же, не плевать. Но на самом ли деле он в этом случае иноагент?

Получается, что диссидентам рот закрыли, а настоящим иноагентам не очень как-то.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Грозят с 1 марта а это завтра вообще то
Авав написал 29.02.2024 11:09
Закрыть ютуб и все мессенджеры. Народ должен быть тупее и еще тупей. Закрыть впн. Посмотрим как это получится. Сказал слепой глухому. Услышим сказал глухой слепому.
Ответить
Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не перегниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 29.02.2024 11:03
Ну ясно короче.
С приходом в США к власти тотального шизофреника-уЁ6ка Трампожирика, за Латвию США воевать не будет, а значит при вторжении в Латвию шавок Заплеванного Гэбэвского Окурка Гордееву отправят на Рашку-Пидорашку в какую-нибудь жЁсткую колонию, чтобы местные надзиратели и истеричные арестанки-путинки постепенно Гордееву свели с ума и умертвили.
Ответить
Re:головне
Largo написал 29.02.2024 11:00
А все потому, что кацапы тупые, ленивые и необучаемые. Можно делать все то же самое только на английской, французськой, нiмецькой мовах.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы оцениваете работу президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зачем был этот информационный стриптиз?
Зачем был этот информационный стриптиз?
26.02.2024
Изнанка русской жизни, или Альтернативная политэкономия
Изнанка русской жизни, или Альтернативная политэко...
26.02.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В чем Николай Иванович оказался прав? (0)
Дума вводит наш суверенный ценник (1)
Си Цзиньпин заявил о новой форме цивилизации в Китае (1)
Гордеева больше не скажет (2)
Путин готовится зачитывать послание (5)
НАТО пока на Украину вводить ничего не будет (7)
Вода с Фукусимы опять течет в океан (6)
Умер последний остававшийся в живых глава советского правительства (9)
Не посадили за Буденновск - посадили сейчас... (8)
Военные округа меняют очертания (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: В Москве и Питере вводится особый рекламный режим
Дарья Митина Дарья Митина: Государство non grata
Дарья Митина Дарья Митина: Вчера на Авроре с Александром Колпакиди, Артёмом Кирпичёнком и Леонидом Развозжаевым
Дарья Митина Дарья Митина: Вчера на Авроре
Михаил Делягин Михаил Делягин: По вашим просьбам: некоторые книги М.Г.Делягина - в электронной форме
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss