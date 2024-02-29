Гордеева больше не скажет

Катерина Гордеева (признана Минюстом иностранным агентом) приостановила проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета рекламы у иноагентов.
«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. В общем, мы приостанавливаем работу», — написала журналистка.
Она объяснила, что команда снимала фильмы и интервью на средства от рекламы.
Так вышло, что Государственная дума почти в полном составе подтвердила тезисы моего доклада на 5-м Российском социальном форуме - в стране не были созданы полноценные механизмы экономической самостоятельности СМИ, и поэтому независимость прессы осталась только в конституции...
Блогеры, такие как Гордеева, могли достичь самоокупаемости за счет рекламы - блог дешевле, поскольку не финансирует техническую площадку, а только редакционные расходы. Но и им доходы обрезали.
Хотя, если подумать, настоящему иноагенту, который живет на деньги ЦРУ или румынской разведки, плевать на рекламу. А вот журналисту, который живет на доходы от своей работы, конечно же, не плевать. Но на самом ли деле он в этом случае иноагент?
Получается, что диссидентам рот закрыли, а настоящим иноагентам не очень как-то.
А.Б.
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Авав написал 29.02.2024 11:09
пока не перегниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 29.02.2024 11:03
С приходом в США к власти тотального шизофреника-уЁ6ка Трампожирика, за Латвию США воевать не будет, а значит при вторжении в Латвию шавок Заплеванного Гэбэвского Окурка Гордееву отправят на Рашку-Пидорашку в какую-нибудь жЁсткую колонию, чтобы местные надзиратели и истеричные арестанки-путинки постепенно Гордееву свели с ума и умертвили.
Largo написал 29.02.2024 11:00