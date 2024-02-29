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Московский листок

Си Цзиньпин заявил о новой форме цивилизации в Китае

Опубликовано 29.02.2024 в разделе комментариев 1

китай партия кпк
Си Цзиньпин заявил о новой форме цивилизации в Китае

Модернизация в китайском стиле открыла человечеству путь к новой форме цивилизации, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин в предисловии к учебным материалам для кадровых работников партии.

"Модернизация в китайском стиле - это путь к построению могущественной страны и возрождению нации. Она открыла человечеству новый путь к модернизации и создала новую форму человеческой цивилизации", - указал Си Цзиньпин. Он отметил, что для КПК модернизация Китая - это "не только славная историческая миссия, но и суровое практическое испытание", в связи с чем существует настоятельная необходимость "использовать теоретическое оружие для содействия единству и росту кадров партии".

Он призвал использовать социалистическую мысль с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы "по-настоящему овладеть навыками марксизма, обеспечить политическое единство и сплоченность действий при высокой степени единомыслия" в рядах партии.

А как быть остальным, которые не китайцы? В новую цивилизацию не пустят?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Ursio написал 29.02.2024 10:52
Новый философический бред в исполнении узкоглазого Винни-Пуха. Так называемая великая цивилизация, существовавшая несколько тысяч лет с кандалами на ногах и руках. А также с шорами на мордах. И только последние двадцать пять лет кое-как приучившаяся к демократии. В том числе и благодаря доктору Сунь Ятсену - основателю партии Гоминьдан.
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