Си Цзиньпин заявил о новой форме цивилизации в Китае

Модернизация в китайском стиле открыла человечеству путь к новой форме цивилизации, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин в предисловии к учебным материалам для кадровых работников партии.

"Модернизация в китайском стиле - это путь к построению могущественной страны и возрождению нации. Она открыла человечеству новый путь к модернизации и создала новую форму человеческой цивилизации", - указал Си Цзиньпин. Он отметил, что для КПК модернизация Китая - это "не только славная историческая миссия, но и суровое практическое испытание", в связи с чем существует настоятельная необходимость "использовать теоретическое оружие для содействия единству и росту кадров партии".

Он призвал использовать социалистическую мысль с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы "по-настоящему овладеть навыками марксизма, обеспечить политическое единство и сплоченность действий при высокой степени единомыслия" в рядах партии.

А как быть остальным, которые не китайцы? В новую цивилизацию не пустят?

А.Б.