Дума вводит наш суверенный ценник

Госдума вчера одобрила в первом чтении законопроект о поэтапной отвязке цен на товары на внутреннем рынке РФ от общемировых индикаторов. Пока речь идет лишь о возможности ФАС не учитывать их при определении монопольно высокой и низкой цены товара.

Документ исключает из понятия монопольно высокой и низкой цены товара сопоставление с ценами на внешних рынках — ФАС будет не обязана учитывать их биржевые и внебиржевые индикаторы.

То есть завтра наш монополист какой-нибудь взвинтит цены в десять раз, а ему ничего и не скажешь. У нас свой суверенный ценник.

Помним мы и джинсы по 200 рублей при средней зарплате в стране 140. Или банка темного стекла из-под импортного пива вместо вазы для цветов.

А.Б.