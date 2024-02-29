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Московский листок

Дума вводит наш суверенный ценник

Опубликовано 29.02.2024 в разделе комментариев 1

кризис экономика цены
Дума вводит наш суверенный ценник

Госдума вчера одобрила в первом чтении законопроект о поэтапной отвязке цен на товары на внутреннем рынке РФ от общемировых индикаторов. Пока речь идет лишь о возможности ФАС не учитывать их при определении монопольно высокой и низкой цены товара.

Документ исключает из понятия монопольно высокой и низкой цены товара сопоставление с ценами на внешних рынках — ФАС будет не обязана учитывать их биржевые и внебиржевые индикаторы.

То есть завтра наш монополист какой-нибудь взвинтит цены в десять раз, а ему ничего и не скажешь. У нас свой суверенный ценник.

Помним мы и джинсы по 200 рублей при средней зарплате в стране 140. Или банка темного стекла из-под импортного пива вместо вазы для цветов.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Asus написал 29.02.2024 10:55
Если начнутся перебои с комбикормом у кацапов. То они под руководством псевдопартии и быдлоправительства смогут жерти один одного.
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