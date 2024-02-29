В чем Николай Иванович оказался прав?

28 февраля 2024 г. ушёл из жизни бывший глава правительства СССР 94-летний Николай Иванович Рыжков.

Николай Рыжков прошёл путь от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР и всё это время был «человеком труда» — именно трудом он заслужил уважение, почёт и «достойное место в истории», так отреагировали на смерть Рыжкова официальные власти.

Николай Иванович Рыжков родился 28 сентября 1929 года в семье шахтёра в Украинской ССР. В 1950 году начал работать на «Уралмаше», в цеху. За девять лет стал начальником цеха, параллельно продолжал учиться. В 1985–1991 годах — председатель Совета министров СССР, в 1974–1989 годах — депутат Совета Союза Верховного Совета СССР от Свердловской области. В 1986 году руководил штабом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 1988 году координировал работы после землетрясения в городе Спитаке в Армении. Был тесно связан с политикой Михаила Горбачёва. В 1991 году участвовал в выборах президента РСФСР и занял второе место, уступив Борису Ельцину. В 2003–2023 годах — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Вспоминает о некоторых моментах встреч с Николаем Ивановичем секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин.

На XXVIII съезде КПСС деятели горбачевского руководства не просто тащили партию и народ в капитализм, но торопились, боялись опоздать и признавали, что руководство государства и правительство туда уже вовсю устремились. Они хотели освятить этот курс решениями Съезда КПСС, что в принципе им удалось.

Думается, что переход к рынку и в самих высших кругах партийно-государственного руководства психологически воспринимался тоже нелегко. Мы все помним «плачущего большевика» Председателя Совета министров СССР Николая Ивановича Рыжкова, который перед депутатами Съезда Народных Депутатов СССР с болью в сердце вопрошал – «А вы народ спросили? Он хочет в капитализм?».

Народ, конечно, никто не спросил. Наоборот, ему обещали социализм с человеческим лицом и социалистический рынок. А вот с Рыжковым в дни XXVIII съезда более предметно переговорить так и не удалось. Как-то в конце дня с группой товарищей мы подошли к нему, начав разговор таким образом, что, мол, Николай Иванович, мы всё-таки Вашу позицию отличаем от позиций тех, кто уже сегодня активно призывает к разгосударствлению и приватизации. Давайте встретимся, потолкуем отдельно.

Рыжков выглядел очень уставшим, смотрел куда-то мимо нас и произнёс фразу, которую я запомнил навсегда: «Эх, мужики, вы даже не представляете себе, до чего всё херово». Договорились, что найдём время переговорить, но… не получилось.

Дальнейшие события подтвердили правоту Николая Ивановича. Будучи лично честным человеком, он оказался не бойцом, не сумел встать и выступить против навязываемого курса на капитализацию страны. А потом вписался в систему, стараясь, насколько возможно, смягчать шоковые удары рынка.

В.И. Ленин как-то сказал про французского социалиста Жуля Геда такие слова: «Учитесь на примере всей жизни Геда, скажем мы рабочим, кроме его явной измены социализму в 1914 г. Может быть, найдутся личные или другие обстоятельства, смягчающие его вину, но речь идет вовсе не о виновности лиц, а о социалистическом значении событий».

То же самое мы говорим о Николае Рыжкове. Он был честным человеком, заводским парнем, понимавшим значение труда и уважавшим людей труда, но не вставшим на их защиту, не поверивший в их силу, не позвавший их к общей борьбе.

А в том, что всё будет херово, он был прав.