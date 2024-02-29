Услуга мэра Москвы, которой нет

Итак, вечером мне понадобился доступ к моей электронной медицинской карте.
Просмотр сведений электронной медицинской карты
В настоящий момент услуга
недоступна
чтобы она работала ещё лучше и удобнее.
- Когда заработает электронная медицинская карта?
- Возможно Вы имели в виду:
Как посмотреть электронную медицинскую карту в МП "Моя Москва"?
Зачем введена электронная медицинская карта?
Где можно скачать мобильное приложение для доступа к электронной медицинской карте?
Для чего нужна услуга «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте»?
Ни один из вариантов
- Я не совсем вас понял. Пожалуйста, коротко сформулируйте вопрос другими словами, и я постараюсь помочь.
- Доступ к электронной медицинской карте отсутствет, когда восстановят?
- Возможно Вы имели в виду:
Сколько времени ждать с момента запроса на изменение и отмену доступа к электронной медкарте?
Не запрашивал/не давал согласия на доступ к ЭМК, а мне его автоматически предоставили.
Можно ли получить в своем личном кабинете доступ к электронной медкарте члена семьи?
Может ли получить доступ к электронной медкарте военнослужащий и сотрудник МВД, прикреплённый к ведомственной поликлинике, без полиса ОМС?
Ни один из вариантов
- Ни один из вариантов
- Переключаю на оператора.
Ожидание ответа может занять 1-2 минуты.
- Здравствуйте, меня зовут Илья, оператор службы поддержки портала mos.ru. Мне потребуется несколько минут, чтобы ознакомиться с информацией по вашему вопросу.
- "В настоящий момент услуга недоступна
Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги,
чтобы она работала ещё лучше и удобнее".
- Благодарю за ожидание. С 18-10 до 22-00 29 февраля (четверг) на портале будут проводиться плановые технические работы, которые сделают его еще удобнее. В период проведения работ электронная форма будет недоступна.
- Я и хочу узнакть, когда станет лучше и удобней? То есть еще 50 минут?
- Да, верно.
- Спасибо.
- Скажите, пожалуйста, у вас остались еще вопросы?
Благодарю за обращение, всего доброго!
- Уже 22.12, а электронная карта недоступна...
- Возможно Вы имели в виду:
Отработка обращений по электронной медицинской карте: Сервис недоступен.
Как исправить ошибки в документах, опубликованных в электронной медицинской карте?
Для чего нужна услуга «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте»?
Как посмотреть рецепт в электронной медицинской карте?
Ни один из вариантов
Может ли получить доступ к электронной медкарте военнослужащий и сотрудник МВД, прикреплённый к ведомственной поликлинике, без полиса ОМС?
Получить доступ к электронной медицинской карте на портале госуслуг Москвы невозможно, если:
нет полиса ОМС;
вы прикреплены к медицинскому учреждению федерального значения (эти учреждения не обслуживаются системой ЕМИАС и не находятся в подчинении Департамента здравоохранения Москвы).
Подробнее об изменении и отмене доступа к медкарте.
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Вот как с такими м...ками иметь дело? Это же медкарта, доступ к ней должен быть постоянным, в любое время дня и ночи!
А вместо этого исусственный интеллект, усиленный декбильными операторами, подводит граждан к инсульту или инфаркту возле компьютера.
Пока время 22.53. Доступа нет, но они стараются: "Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги,
чтобы она работала ещё лучше и удобнее..."
А.Б.
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