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Московский листок

Услуга мэра Москвы, которой нет

Опубликовано 29.02.2024 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
Услуга мэра Москвы, которой нет

Итак, вечером мне понадобился доступ к моей электронной медицинской карте.

Просмотр сведений электронной медицинской карты



В настоящий момент услуга
недоступна
 
Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги,
чтобы она работала ещё лучше и удобнее.
 
Ладно, не надо лучше, надо хоть как-то. Вот нужно!
 
Пишу в чат на портале мэра Москвы.
 

- Когда заработает электронная медицинская карта? 

- Возможно Вы имели в виду: 

Как посмотреть электронную медицинскую карту в МП "Моя Москва"? 

Зачем введена электронная медицинская карта? 

Где можно скачать мобильное приложение для доступа к электронной медицинской карте? 

Для чего нужна услуга «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте»? 

Ни один из вариантов

 

- Я не совсем вас понял. Пожалуйста, коротко сформулируйте вопрос другими словами, и я постараюсь помочь. 

- Доступ к электронной медицинской карте отсутствет, когда восстановят? 

- Возможно Вы имели в виду: 

Сколько времени ждать с момента запроса на изменение и отмену доступа к электронной медкарте? 

Не запрашивал/не давал согласия на доступ к ЭМК, а мне его автоматически предоставили. 

Можно ли получить в своем личном кабинете доступ к электронной медкарте члена семьи? 

Может ли получить доступ к электронной медкарте военнослужащий и сотрудник МВД, прикреплённый к ведомственной поликлинике, без полиса ОМС? 

Ни один из вариантов

- Ни один из вариантов 

- Переключаю на оператора. 

Ожидание ответа может занять 1-2 минуты. 

- Здравствуйте, меня зовут Илья, оператор службы поддержки портала mos.ru. Мне потребуется несколько минут, чтобы ознакомиться с информацией по вашему вопросу. 

- "В настоящий момент услуга недоступна

Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги,

чтобы она работала ещё лучше и удобнее".

 

- Благодарю за ожидание. С 18-10 до 22-00 29 февраля (четверг) на портале будут проводиться плановые технические работы, которые сделают его еще удобнее. В период проведения работ электронная форма будет недоступна. 

- Я и хочу узнакть, когда станет лучше и удобней? То есть еще 50 минут?

- Да, верно. 

- Спасибо.

- Скажите, пожалуйста, у вас остались еще вопросы? 

Благодарю за обращение, всего доброго!

 

- Уже 22.12, а электронная карта недоступна... 

- Возможно Вы имели в виду: 

Отработка обращений по электронной медицинской карте: Сервис недоступен. 

Как исправить ошибки в документах, опубликованных в электронной медицинской карте? 

Для чего нужна услуга «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте»? 

Как посмотреть рецепт в электронной медицинской карте? 

Ни один из вариантов

Может ли получить доступ к электронной медкарте военнослужащий и сотрудник МВД, прикреплённый к ведомственной поликлинике, без полиса ОМС?

 Получить доступ к электронной медицинской карте на портале госуслуг Москвы невозможно, если: 

нет полиса ОМС;

вы прикреплены к медицинскому учреждению федерального значения (эти учреждения не обслуживаются системой ЕМИАС и не находятся в подчинении Департамента здравоохранения Москвы).

Подробнее об изменении и отмене доступа к медкарте.

***

Вот как с такими м...ками иметь дело? Это же медкарта, доступ к ней должен быть постоянным, в любое время дня и ночи!

А вместо этого исусственный интеллект, усиленный декбильными операторами, подводит граждан к инсульту или инфаркту возле компьютера.

Пока время 22.53. Доступа нет, но они стараются: "Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги,
чтобы она работала ещё лучше и удобнее..."

 А.Б.



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