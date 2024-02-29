Услуга мэра Москвы, которой нет

Итак, вечером мне понадобился доступ к моей электронной медицинской карте.

Просмотр сведений электронной медицинской карты

Пишу в чат на портале мэра Москвы.

Ладно, не надо лучше, надо хоть как-то. Вот нужно!

Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги, чтобы она работала ещё лучше и удобнее.

- Когда заработает электронная медицинская карта?

- Возможно Вы имели в виду:

Как посмотреть электронную медицинскую карту в МП "Моя Москва"?

Зачем введена электронная медицинская карта?

Где можно скачать мобильное приложение для доступа к электронной медицинской карте?

Для чего нужна услуга «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте»?

Ни один из вариантов

- Я не совсем вас понял. Пожалуйста, коротко сформулируйте вопрос другими словами, и я постараюсь помочь.

- Доступ к электронной медицинской карте отсутствет, когда восстановят?

- Возможно Вы имели в виду:

Сколько времени ждать с момента запроса на изменение и отмену доступа к электронной медкарте?

Не запрашивал/не давал согласия на доступ к ЭМК, а мне его автоматически предоставили.

Можно ли получить в своем личном кабинете доступ к электронной медкарте члена семьи?

Может ли получить доступ к электронной медкарте военнослужащий и сотрудник МВД, прикреплённый к ведомственной поликлинике, без полиса ОМС?

Ни один из вариантов

- Ни один из вариантов

- Переключаю на оператора.

Ожидание ответа может занять 1-2 минуты.

- Здравствуйте, меня зовут Илья, оператор службы поддержки портала mos.ru. Мне потребуется несколько минут, чтобы ознакомиться с информацией по вашему вопросу.

- "В настоящий момент услуга недоступна

Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги,

чтобы она работала ещё лучше и удобнее".

- Благодарю за ожидание. С 18-10 до 22-00 29 февраля (четверг) на портале будут проводиться плановые технические работы, которые сделают его еще удобнее. В период проведения работ электронная форма будет недоступна.

- Я и хочу узнакть, когда станет лучше и удобней? То есть еще 50 минут?

- Да, верно.

- Спасибо.

- Скажите, пожалуйста, у вас остались еще вопросы?

Благодарю за обращение, всего доброго!

- Уже 22.12, а электронная карта недоступна...

- Возможно Вы имели в виду:

Отработка обращений по электронной медицинской карте: Сервис недоступен.

Как исправить ошибки в документах, опубликованных в электронной медицинской карте?

Для чего нужна услуга «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте»?

Как посмотреть рецепт в электронной медицинской карте?

Ни один из вариантов

Может ли получить доступ к электронной медкарте военнослужащий и сотрудник МВД, прикреплённый к ведомственной поликлинике, без полиса ОМС?

Получить доступ к электронной медицинской карте на портале госуслуг Москвы невозможно, если:

нет полиса ОМС;

вы прикреплены к медицинскому учреждению федерального значения (эти учреждения не обслуживаются системой ЕМИАС и не находятся в подчинении Департамента здравоохранения Москвы).

Подробнее об изменении и отмене доступа к медкарте.

***

Вот как с такими м...ками иметь дело? Это же медкарта, доступ к ней должен быть постоянным, в любое время дня и ночи!

А вместо этого исусственный интеллект, усиленный декбильными операторами, подводит граждан к инсульту или инфаркту возле компьютера.

Пока время 22.53. Доступа нет, но они стараются: "Мы занимаемся обновлением и настройкой услуги,

чтобы она работала ещё лучше и удобнее..."

А.Б.