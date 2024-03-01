"Путин определил будущее России", - сообщает РИА Новости. Это про ежегодное послание Федеральному Собранию. Интересно, на века определдил или только до следующего послания?
Ног в любом случае интересно. Кому ж не интресно знать будущее?
Корреспондент РИА Новости особо отметил: "Заранее прибывшим в буфете предложили обширный ассортимент. Среди легких закусок — фрукты, пирожки, канапе с креветками и крабами, десерты". У кого-то будущее началось креветками и крабами - неплохо для начала...
Пресс-секретарь главы государства Песков перед мероприятием уточнил: 29 февраля Владимир Путин выступает и как глава государства, и в качестве кандидата в президенты.
Это, видимо, ответ мне на вчерашеее недоумение: как можно, оставаясь президентом, не уходя в положенный отпуск, быть одновременно и кандидатом в президенты тоже.
Ответ Пескова: "А вот так!"
И будущее разом открылось мне в своей полной великолепности.
А.Б.
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пока не перегниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 01.03.2024 09:42
Можно открыть брошюру Ильфа "Золотой теленок" и найти все обещания Бледной Моли.
Наверняка опять про межгалактический шахматный турнир Ботоксная Бешенная Крыса гутарила.