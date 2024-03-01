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Московский листок

Путин определил будущее России

Опубликовано 01.03.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Путин определил будущее России

"Путин определил будущее России", - сообщает РИА Новости. Это про ежегодное послание Федеральному Собранию. Интересно, на века определдил или только до следующего послания?

Ног в любом случае интересно. Кому ж не интресно знать будущее?

Корреспондент РИА Новости особо отметил: "Заранее прибывшим в буфете предложили обширный ассортимент. Среди легких закусок — фрукты, пирожки, канапе с креветками и крабами, десерты". У кого-то будущее началось креветками и крабами - неплохо для начала...

Пресс-секретарь главы государства Песков перед мероприятием уточнил: 29 февраля Владимир Путин выступает и как глава государства, и в качестве кандидата в президенты.

Это, видимо, ответ мне на вчерашеее недоумение: как можно, оставаясь президентом, не уходя в положенный отпуск, быть одновременно и кандидатом в президенты тоже.

Ответ Пескова: "А вот так!"

И будущее разом открылось мне в своей полной великолепности.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не перегниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 01.03.2024 09:42
Только отсталые умом слухают Заплеванного Гэбэвского Окурка!
Можно открыть брошюру Ильфа "Золотой теленок" и найти все обещания Бледной Моли.
Наверняка опять про межгалактический шахматный турнир Ботоксная Бешенная Крыса гутарила.
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