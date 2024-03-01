"Путин определил будущее России", - сообщает РИА Новости. Это про ежегодное послание Федеральному Собранию. Интересно, на века определдил или только до следующего послания?

Ног в любом случае интересно. Кому ж не интресно знать будущее?

Корреспондент РИА Новости особо отметил: "Заранее прибывшим в буфете предложили обширный ассортимент. Среди легких закусок — фрукты, пирожки, канапе с креветками и крабами, десерты". У кого-то будущее началось креветками и крабами - неплохо для начала...

Пресс-секретарь главы государства Песков перед мероприятием уточнил: 29 февраля Владимир Путин выступает и как глава государства, и в качестве кандидата в президенты.

Это, видимо, ответ мне на вчерашеее недоумение: как можно, оставаясь президентом, не уходя в положенный отпуск, быть одновременно и кандидатом в президенты тоже.

Ответ Пескова: "А вот так!"

И будущее разом открылось мне в своей полной великолепности.

А.Б.