Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее Москалькова сообщила агентству, что находится на связи с украинской стороной. Киев, по ее словам, интересовался возможностью передачи тел погибших в авиакатастрофе.

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.

Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.

Вся морально-этическая проблема заключается в том, что украинские официальные лица отрицали сам факт атаки этого самолета со своей стороны, потом отрицали, что на нем везли военнопленных для обмена... А в это же самое время вели переговоры о выдаче тел.

А.Б.