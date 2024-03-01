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Московский листок

Россия готова передать тела военнопленных, погибших в Ил-76 под Белгородом

Опубликовано 01.03.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Россия готова передать тела военнопленных, погибших в Ил-76 под Белгородом

Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее Москалькова сообщила агентству, что находится на связи с украинской стороной. Киев, по ее словам, интересовался возможностью передачи тел погибших в авиакатастрофе.

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.

Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.

Вся морально-этическая проблема заключается в том, что украинские официальные лица отрицали сам факт атаки этого самолета со своей стороны, потом отрицали, что на нем везли военнопленных для обмена... А в это же самое время вели переговоры о выдаче тел.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Нет, дорогой Баранов. Проблема не в этом. А в том, про что вчера Вы мне
не дали сказать- проблема в том, что за пультами нато-вских комплексов ЗРК и РСЗО написал 01.03.2024 11:27
сидят нато-вцы же, о чем вчера еще раз было сказано, уже с высочайшей трибуны, но не было сказано, что с этим делать.
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