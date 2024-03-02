Тупой? Заткнись!

The Wall Street Journal сообщает: «Рак поражает все больше молодых людей, и врачи встревожены и озадачены. Недавний отчет опубликованные Американским онкологическим обществом предсказывает, что в 2024 году заболеваемость раком достигнет рекордного уровня. В исследовании в BMJ Oncology, последнем в том году, сообщалось о резком глобальном росте заболеваемости раком у людей в возрасте до 50 лет, причем самые высокие показатели в Северной Америке, Австралии и Западной Европе».

И это при том, что специалистов в области медицины в мире и у нас развелось, как собак нерезаных, а дебилов, зарабатывающие на жизнь в области политики и государственного управления, развелось вообще, как говна. И эти, прости господи, «политики», чуть ли ни во всех государствах мира тупо следуют указаниям медицинских мерзавцев. Причём, политическим дебилам во главе государств ввиду их кретинизма ничего нельзя объяснить – никакие детали проблем или афер. И, соответственно эти дебилы сами не могут объяснить причины, по которым они борются, скажем, с курением табака, хотя никотин не является пресловутым «канцерогеном», вызывающим рак. Или причины, по которым они уже во многих странах приветствуют такое же курение, но марихуаны, хотя она официально считается наркотиком.

Да что марихуана, в Голландии политики хотят легализовать кокаин. Как сообщает Bloomberg, не хухры-мухры, а сам мэр Амстердама Фемке Халсема отметила, что таким образом можно будет подорвать экономику преступных предприятий, которые, по ее словам, получают «миллиардные» прибыли. Она добавила, что от легализации кокаина «все будут в выигрыше», так как бороться с оборотом наркотика бессмысленно. А бороться с табаком, видишь ли, у этой бабы смысл есть.

Что касается России, то тут 450 тупых подлецов, считающих себя народными представителями» вообще охренели: «За 2023 год Госдума приняла 653 закона. Это самое большое количество за всю историю работы парламента». В 2023 году было всего 247 рабочих дней, плюс «парламентарии» устраивали себе каникулы. Сами прикиньте, сколько раз в день они тыкали пальцем в кнопку голосования всего за чуть более миллиона рублей в месяц.

Изумлённый А. Несмиян пишет: «Больные на всю отсутствующую голову депутаты, ошизев от ежедневных запретов всего и вся, постановили о запрете на выращивании на дачах ипомеи трехцветной - вьюнок, говоря по-простому. Растение, которое всю жизнь и на всех дачах росло безо всякого надзора. Красная цена пакетика с ипомеей - 20 рублей. Теперь вдруг оказалось - галюцинноген. Чем надышались депутаты и что именно приняли перед внесением вьюнка в перечень запрещенных, не сообщается. Можно сказать только одно: когда бывшие депутаты Государственной думы рискнут побираться, как Киса Воробьянинов где-нибудь в предгорьях Кавказа, подавать им точно не будут. Бить - скорее всего». Мне остаётся только присоединиться к этому изумлению.

Но после того, как мы оценили, кому доверили собственное здоровье, давайте поговорим о заболеваемости раком, причём, я начну с того, о чём недавно писал.

Вызывают рак не внешние причины – не ужастик придурков – не «канцерогены», а состояние психики: вызывает рак не курение, а те же депрессии. И если вы начинаете бороться лекарством против депрессии, то что должно случиться с заболеваемостью онкологией? Правильно, заболеваемость раком должна расти, а вместе с нею расти и доходы фармацевтики и медицины от лечения этой сверхдоходной болезни. (Это чтобы вы понимали, кому выгодна борьба с курением).

Итак, подлые идиоты, называющие себя депутатами Думы, десять лет назад приняли закон о борьбе с курением, неизвестные мерзавцы развернули невиданную по затратам пропаганду против курения, и эта пропаганда имела успех – если в 2013 году в России курило 41% населения, то уже в 2016 году - 31%, а продажа сигарет упала ещё больше - с 346 миллиардов в 2013 до 230 миллиардов в 2020 году, то есть на 34%.

И, соответственно, выросла заболеваемость раком. Как следует из таблицы 5 «Распространенность злокачественных новообразований в России в 2012-2022 гг.» последнего опубликованного отчёта Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена «Состояние онкологической помощи населению России в 2022 году» chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://glavonco.ru/cancer_register/sop-2022-v2.pdf, общая заболеваемость онкологией на 100 тысяч населения с 2091,9 случаев в 2012 выросла до 2758,3 случаев в 2022 году, то есть на 32%.

А заболеваемость раком трахеи, бронхов и лёгкого – как бы основных «жертв курения» - выросла с 86,6 случаев в 2012 до 96,3 случая в 2022 году, то есть на 11%.

Вот возьмите эти числа и ткните в морду тупым тварям в Думе со словами: вот результат вашей борьбы с курением! Это будет особенно уместно, поскольку в России, как сообщают «Известия», «повысился спрос на препараты для лечения расстройств психики. За последний месяц продажи антидепрессантов выросли на 43%, а нейролептиков на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года».

Причём борьба с курением ведётся тупо и непрерывно - нет дня, чтобы при просмотре различных сообщений, я не наткнулся на горестный раз об умершем от рака злостном курильщике. Поэтому я позволю себе дать пересказ результатов китайского исследовании курения, а китайцы, надо отдать им должное, пока что плюют на всю эту «медицинскую болтовню» и проводят реально научные исследования свойств табака https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2022.826889/full.

Исследования проводили специалисты из Инженерного и технологического исследовательского центра табаководства провинции Гуандун, специалисты Академии наук и медики–онкологи.

Выяснили, что антивоспалительный алкалоид никотин способствует лечению воспалений мочевого пузыря, артрита, рассеянного склероза, сепсиса, миокардита, воспалительных заболеваний ротовой полости, и многое-многое другое. Курение также лечит болезнь альцгеймера и шизофрению. Причём, китайскими исследователями были рассмотрены не только китайские работы, но и сделан обзор медицинских исследований по всему миру на эту тему за последние 20 лет. Вывод: во всех перечисленных случаях никотин лечит. Кроме одного – воспаления ротовой полости. Тут китайцы говорят, что проблемы возникают, когда в этой полости поселяются некоторые микроорганизмы.

Исследователи утверждают: «мы должны отбросить предрассудки, порожденные негативными эффектами курения табака, и разумно разделять табачное растение, курение табака, содержащиеся там вещества терапевтической ценности, и призывать вести дальнейшие исследования». Тем более, что в табаке, кроме никотина, содержатся соланезол, рутин и компоненты, которые обладают антиоксидантными, антимикробными, нейрозащитными и антигипертоническими свойствами. Само собой, подтверждены ранее сделанные китайцами исследования, что курение предотвращает заболевание пресловутым Covid-19, по своей сути – предотвращает заболевание ОРВИ – заболевание «гриппом».

И, понятное дело, курение обладает анти-ожирительным действием, как я и писал об этом раньше, ещё ничего не зная, об этих выводах китайцев http://www.ymuhin.ru/node/2977/ne-kuri-bud-zhirnym.

Но, возвращаясь к теме, онкология – это не нападение на организм извне какого-то врага, это прежде всего удар по психике человека и именно это понимает, к примеру, «Новая немецкая медицина». Человек заболевает раком от переживаний – от депрессий. А курение, может и не самое эффективное лекарство от депрессий, но зато самое удобное.

И борцы с курением – это убийцы! Да, они в своём большинстве тупые, как и современные политики, но человечеству от этого не легче.

Тупой? Заткнись!