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Московский листок

Останется ли Навальный нетленным?

Опубликовано 02.03.2024 в разделе комментариев 0

путин навальный
Останется ли Навальный нетленным?

Вчера, в первый день весны похоронили Навального. Тут как в старом советском анекдоте про мужика, который стоял на Красной площи с чистым листком бумаги - а чего писать, и так всем все ясно... Но у нас превзошли, и за чистый листок тоже, бывает, задерживают.

Это к вопросу о том, почему Россия - не Америка?

Так вот и причем, почему. Политическая биография Навального начиналась по чисто голливудскому сценарию: молодой честный адвокат борется с коррупцией и становится президентом.

У нас не получилось даже по африканскому сюжету, когда Мандела сидит 20 лет в тюрьме, а потом становится президентом... У нас никакая мандела президентом просто так не становится.

Кстати, и о расследованиях Навального. Они вместе с ним умерли? Или прокуратура заинтересуется все же, из-за чего столько шума? И неужели все это - чистый воды экстремизм, терроризм и наветы англо-саксов без грана правды?

И, кстати, о Борисовском кладбище. Чудом уцелел погост села Борисова, бывшей усадьбы Бориса Годунова. А теперь там все равно строить ничего не будут - обнаружилась зона радиоактивного заражения, большая. В 50-е годы, когда еще и контроля никакого не было, свозили сюда отходы. Я об этом писал в 90-е, потом судился с мэрией, выиграл. Застройку никто сносить, конечно, не стал, так и живут граждане, а вот местность вокруг стала "заповедной" - раньше, к примеру, была зона отдыха на Борисовских прудах, пляж был хороший, а теперь не купаются. И подворье на другой стороне пруда строилось вроде как для патриарха, а он не пользуется...

А для кладбища в самый раз. И если когда вздумают провести эксгумацию, то скорей всего обнаружат нетленные останки.

А.Б.



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