Улицкую произвели в иноагенты

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую и незарегистрированное общественное объединение "Центр защиты прав человека "Мемориал", сообщается на сайте ведомства.

В стране, где из продажи исключают Достоевского и Кузмина, почему бы Улицкую и не назначить иноагентом? Хорошо в розыск Интерпола не поставили, как опасную террористку.

Интересно, а кого бы из классиков сейчас внесли б в иноагенты?

Ну, Горького само собой, как и Герцена, конечно. Но могли б и Гоголя, тем более сейчас, с его показным украинофильством. Про Тараса Шевченко и не говорю даже, ладно стишки на украинской мове, так ведь еще и полжизни провел в Северном Казахстане... Чемодан-вокзал - Астана!

Про всяких там Аверченко и Тэффи не говорю, про Куприна опять же.

Ну и гордость нашей литературы, Нобелевский лауреат Солженицын, именем которого даже названа улица на Таганке, бывшая Большая Коммунистическая. Ну чистый иноагент же!

Один только Пушкин чист и непорочен! Всю жизнь писал царю - выпусти, да выпусти за границу, хочу в иноагенты, а царь ему - фиг с маслом, сиди в Михайловском, пиши про дядю. Только что в Турцию и съездил в Эрзрум с действующей армией. Но это не считается, с войсками можно. Это волонтер.

А.Б.