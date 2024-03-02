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Московский листок

Улицкую произвели в иноагенты

Опубликовано 02.03.2024 в разделе комментариев 2

суд закон
Улицкую произвели в иноагенты

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую и незарегистрированное общественное объединение "Центр защиты прав человека "Мемориал", сообщается на сайте ведомства.

В стране, где из продажи исключают Достоевского и Кузмина, почему бы Улицкую и не назначить иноагентом? Хорошо в розыск Интерпола не поставили, как опасную террористку.

Интересно, а кого бы из классиков сейчас внесли б в иноагенты?

Ну, Горького само собой, как и Герцена, конечно. Но могли б и Гоголя, тем более сейчас, с его показным украинофильством. Про Тараса Шевченко и не говорю даже, ладно стишки на украинской мове, так ведь еще и полжизни провел в Северном Казахстане... Чемодан-вокзал - Астана!

Про всяких там Аверченко и Тэффи не говорю, про Куприна опять же.

Ну и гордость нашей литературы, Нобелевский лауреат Солженицын, именем которого даже названа улица на Таганке, бывшая Большая Коммунистическая. Ну чистый иноагент же!

Один только Пушкин чист и непорочен! Всю жизнь писал царю - выпусти, да выпусти за границу, хочу в иноагенты, а царь ему - фиг с маслом, сиди в Михайловском, пиши про дядю. Только что в Турцию и съездил в Эрзрум с действующей армией. Но это не считается, с войсками можно. Это волонтер.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не перегниет у Ботоксной крысы шейка от тушки написал 02.03.2024 11:16
Гоголь написал просьбу Коляну Первому о денежном вспоможении. Колян выделил тЁзке шесть тысяч золотых рублей - это сейчас примерно как 50 миллионов рублей.
Тезка сразу уехал в Венецию и стал жировать. Потом устроил на эти большие деньги приличную жизнь своей родне.
Может быть после этого иноагентом Гоголь? Конечно нет.
Санька Солженицын лобызался с Заплеванным Гэбэвским Окурком. Окурок был в доме Саньки. Пили, ели, кого, возможно е6ли по очереди.
Можно ли после этого считать Солженицына иноагентом? Конечно нет.
Горький бы тоже спелся с Бледной Молью и т.п.
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Анатолий Юрьевич! Про Достоевского вроде припоминаю,
но кто такой Куз(ь?)мин? написал 02.03.2024 11:03
.
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