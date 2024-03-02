Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Крымский мост комбинированным ударом крылатых ракет Storm Shadow британского производства и американских ADM-160 MALD.

За несколько часов до атаки в небе был замечен американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, а потом появился самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.

1 марта Маргарита Симоньян опубликовала текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера ФРГ, в ходе которых обсуждалась атака на Крымский мост.

Любой, кто занимался поставками вооружений и военной техники, понимает, что эксплуатация сложной военной техники, по крайней мере на первых порах, производится не туземцами, а представителями поставщика, условно говоря, "инструкторами". Не всегда кадровыми военными, кстати, могут быть и представители завода-производителя.

То есть если офицеры НАТО обсуждают пуски ракет по России, то на 100 процентов и осуществлять эти пуски будут офицеры НАТО. И уж обеспечение техники точно их работа.

И второе. Можно не признавать Крым российской территорией, хотя он в составе РФ уже 10 лет. На японских картах вон и Южные Курилы покрашены в цвета Страны восходящего солнца, хотя уже и живых не осталось, кто помнит японские флаги над Курилами. .

Но границы Краснодарского края в составе России вроде бы признают все. Так вот, мост лишь наполовину находится на крымской территории, а наполовину на кубанской. И удары по этой части моста - это удары по международно признанным территориям РФ. Которые наносят офицеры НАТО британскими и американскими ракетами.

Самое время бомбить Аляску...

А.Б.