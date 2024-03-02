Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть люди, которые верят в русский мир, отметив, что полиция ведет проверки граждан на предмет "неблагонадежности".

"Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир", - приводит заявление Кипера украинское издание "Страна.ua".

По его словам, местная полиция ведет проверки граждан на предмет "неблагонадежности". Так, только в Одесской области были проверены 5 тысяч человек, 250 дел были отправлены в суд.

Ну правильно, их сжигали в Доме профсоюзов, стреляли, гнобили по-всякому, а они все равно верят.

Я думал, это с нашей стороны дно, ан нет - снизу говорят: "Доброго ранку!"

А.Б.