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Московский листок

В Одессе полиция ведет проверки граждан на "неблагонадежность"

Опубликовано 02.03.2024 в разделе комментариев 0

украина война киев
В Одессе полиция ведет проверки граждан на "неблагонадежность"

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть люди, которые верят в русский мир, отметив, что полиция ведет проверки граждан на предмет "неблагонадежности".

"Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир", - приводит заявление Кипера украинское издание "Страна.ua".

По его словам, местная полиция ведет проверки граждан на предмет "неблагонадежности". Так, только в Одесской области были проверены 5 тысяч человек, 250 дел были отправлены в суд.

Ну правильно, их сжигали в Доме профсоюзов, стреляли, гнобили по-всякому, а они все равно верят.

Я думал, это с нашей стороны дно, ан нет - снизу говорят: "Доброго ранку!"

А.Б.



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