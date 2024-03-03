Трудовое право на платформе бесправия

Продолжаем заметки с V Российского Социального форума. На этот раз наша тема – тема платформенной занятости.

Коронавирусное осложнение трудового права.

Как заявила Дарья Митина (Председатель профсоюза «Новый труд») — после пандемии изменилась ситуация на рынке труда. Появился новый тип занятости — самозанятые и удаленщики.

Данный тип занятости не регулируется законодательством от слова совсем. Причём, не только законами России, но и нигде в мире. Везде правовая база только разрабатывается.

Также Дарья Митина объяснила, что хотя правительство относит всех платформенников к малому и среднему бизнесу, в реальности это две группы. Первая - владельцы платформ. «Капиталу свойственно укрупняться. Цифра подчиняется тем же законам. Поляна поделена между крупными монополистами. Вайлдберриз - треть рынка, ОЗОН - четверть. Когда развивалась идея, считалось, что платформы будут доской объявлений. Как в газете. Но сложилось иное. Доска объявлений стала жёстким работодателем».

Нанимаемых большими ребятами самозанятых правительство тоже относит к мелким и средним предпринимателям, но и в этом случае это не так. «Платформенниками становятся не по своему выбору. У нас они считаются предпринимателями. В Италии и Франции считают, что это почти безработные. Вот были бунты на «Вайлдберриз». Почему? Ты просыпаешься утром - ты курьер. А у тебя на гаджете полтора миллиона штрафа. А зарплата максимум 70 и работаешь ты без договора».

(В общем, сложили олигархов и почти безработных, и получили в среднем средненький такой бизнес. Но в итоге этого усреднения в духе — я ем капусту, ты мясо, а в среднем мы вместе едим голубцы. — А.З.)

Как далее рассказала Дарья Митина — правительство новую форму экономики активно приветствует. «Правительство стимулирует переток людей из зоны постоянной занятости по Трудовому Кодексу в серую зону платформенной занятости. Уже около миллиона людей имеют этот доход как единственный».

Причём, происходящее грозит катастрофическими социальными последствиями.

«Если ты человека переводишь из трудовых отношений в зону ГПХ (отношений гражданско-правового характера), то люди теряют отпуска, пенсии, больничные. Скоро миллионы людей узнают, что у них пенсия - 5 тысяч рэ».

Как утверждает Дарья Митина, нужно законодательное регулирование происходящего. «Мы пытаемся доказать правительству, что огромные массы людей оставлять без комплекса социальной защиты нельзя. Но.»

Но на настоящий момент будущее регулирование ситуации с самозанятыми внесли в закон-спутник, текст которого ещё не известен. Причём, с РСПП (Российский Союз Промышленников и Предпринимателей) этот текст обсуждается, с владельцами платформ обсуждается, а с обществом нет.

В общем, есть сильные опасения, что новый закон ситуацию не улучшит, а ухудшит, как это уже произошло с законом «о такси», после принятия которого пассажиры стали платить вдвое больше, а водители получили увеличение нагрузки (при прежних или снизившихся доходах).

Вайлдберриз. Обыски и штрафы!

Александр Швец (Председатель МК ППО РПРиУ-СПР работников и специалистов ООО «Вайлдберриз» и организационно или технологически связанных с ним организаций).

Александр Швец рассказал, что в Вайлдберриз люди работают по ГПХ (договор гражданско-правового характера, в отличии от трудового договора не даёт работнику никаких прав и гарантий, за что и любим работодателями).

«Штрафуют буквально за всё. Человека обвинили в хищении, доказательств нет – оштрафовали всё равно. Склад залило – стоимость ущерба разделили между работниками. Если человек, отработавший 12-13 часов забыл номер шкафчика, за это штраф 5 тысяч. Впрочем, охрана может предложить работнику «решить вопрос» за две». Столь эффективный менеджмент приводит к тому, что периодически «бесплатно люди работают из-за непомерной жадности работодателя».

Штрафами издевательство над работниками не ограничивается. Людей заставляют раздеваться и на выходе со склада и на входе на склад.

«Человек пришёл на склад, что можешь ТУДА занести? Всё равно раздевайся до трусов, снимай носки. Женщин требуют ещё и оттяни здесь, оттяни здесь. И всё это под камерами видеонаблюдения...

…Позавчера с руководителем облпрокуратуры говорил. Даже она спрашивала меня, как вы терпите?» - рассказывает Александр Швец.

Впрочем, терпение уже кончилось.

«Год назад невозможно было под одним обращением 15 подписей собрать. Сейчас было отправлено обращение в прокуратуру с тремя сотнями подписей».

Помимо заявлений в прокуратуру подаются судебные иски. Возвращаются через суд штрафы, в том числе, и гигантские. Так одному из работников в «Вайлдберриз» насчитали штрафов на 374 тыс рублей. Всё это было возвращено через суд.

Кроме этого профсоюз заставляет, опять же через суд, заключать вместо договоров ГПХ трудовые договора. На настоящее время выиграно уже 15 процессов

«Ещё 22 дела в суде. Более 50 человек готовы подать иски в ближайшее время».

Кроме этого, в ближайшее время ожидается масштабная проверка деятельности «Вайлдберриз» прокуратурой (как раз по заявлению с тремя сотнями подписей).

Продолжение следует.